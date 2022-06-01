Месси может выиграть уникальный титул со сборной. Объясняем, что такое Финалиссима между Италией и Аргентиной

В среду на «Уэмбли» нас ждет отличный футбол.

Лучшие против лучших

Конечно, всем нравятся истории Золушек на мировых чемпионатах. Про первый африканский прорыв в четвертьфинал в 1990-м с советским тренером Валерием Непомнящим и голами великого Роже Милла. Или про корейское чудо-2002, когда хозяева под началом Гуса Хиддинка прорвались в полуфинал, выбив в плей-офф Италию с Испанией.

Однако, как бы ни расширялись квоты для представителей других континентов в процессе очередного увеличения числа участников мундиалей, одно остается неизменным: титулы выигрывают только представители Европы и Южной Америки. Не случайно именно представители этих частей света в свое время разыгрывали Межконтинентальный кубок, на смену которому по воле ФИФА пришел клубный чемпионат мира.

Однако проводимые Международной федерацией футбола реформы не вызывают восторга в УЕФА и КОНМЕБОЛ, которые недавно единым фронтом выступили против планов проводить чемпионат мира каждые два года. По сути, такая скоординированная политика — результат подписания обновленного и расширенного меморандума о взаимопонимании.

В нем достаточно много пунктов о сотрудничестве — от обмена судьями и совместных программ научно-методической подготовки до женского футбола и футзала. А одно из первых решений — возрождение матчей между чемпионами Европы и Южной Америки. Нечто подобное уже было, когда в прошлом веке разыгрывался Кубок Артемио Франки. В 1985 году Франция во главе с блистательным Мишелем Платини переиграла Уругвай (2:0), а в 1993-м Аргентина с еще не попавшимся на допинге Диего Марадоной в серии пенальти превзошла Данию.

Потом появился придуманный ФИФА Кубок конфедераций, однако Старый и Новый Свет не оставляли планов напомнить всем, где самый лучший на планете футбол. Причем инициатива исходила из Южной Америки. Глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес еще после финала Евро-2016 сообщил, что Европа положительно оценила предложение и теперь стороны будут искать оптимальные даты. Процесс, правда, растянулся на целых шесть лет, а катализатором стал новый виток напряженности в отношениях с ФИФА.

Новое предложение появилось спустя несколько дней после завершения прошлогоднего Кубка Америки, и уже в декабре — как раз в рамках подписания упоминавшегося меморандума — приняли официальное решение. Трофей, носящий имя бывшего президента УЕФА Франки, остался прежним, а название придумали новое — Финалиссима, что буквально можно перевести как «большой финал».

Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Фото Global Look Press

Возвращение на «Уэмбли»

Вывеска у первой Финалиссимы получилась блестящей. Италия против Аргентины — настоящая футбольная классика. Одно удивительно — эти сборные не встречались между собой в турнирных матчах со времен легендарного полуфинала ЧМ-1990, во время которого значительная часть стадиона в Неаполе болела не за «Скуадру адзурру», а персонально за Марадону. Тогда, кстати, прервалась серия встреч итальянцев и аргентинцев, которые неизменно пересекались на пяти подряд мировых чемпионатах.

Новой игры на таком уровне придется ждать как минимум четыре года, так как Италия сейчас зализывает раны после провальной отборочной кампании. Но, возможно, она получит заряд положительных эмоций в местах своей славы. Прошлым летом «адзурри» пережили триумф как раз на «Уэмбли», который теперь примет Финалиссиму. И большинство героев Евро-2020 снова сыграют в Лондоне, где, к слову, откроется совместный офис УЕФА и КОНМЕБОЛ.

Роберто Манчини, сохранивший свой пост во многом за счет европейского титула, верен себе. Он снова вызывает молодежь, и, например, впервые в национальную сборную пригласили 18-летнего полузащитника «Ювентуса» Фабио Миретти. Однако его премьера может состояться уже в июньских матчах Лиги наций, тогда как в среду все ждут выхода на поле чемпионов Европы, включая пропустившего почти весь сезон и только в мае вернувшегося в строй Леонардо Спинаццолу. В заявке значатся Жоржиньо и Марко Верратти, Никола Барелла и Леонардо Бонуччи. А еще там будет 37-летний Джорджо Кьеллини, для которого предстоящий матч станет последним за национальную команду. И эту встречу «адзурри» проведут в особенных футболках. Согласно замыслу дизайнеров, они разделены на четыре части, каждая из которых посвящена победам Италии на чемпионатах мира.

Лионель Месси на тренировке перед матчем. Фото Global Look Press

Заявка на рекорд

У Аргентины с составом тоже все в порядке. Лионель Скалони, подаривший стране первый титул за 28 лет, собрал практически всех лучших. Есть там, конечно, и дебютанты вроде защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси, который вполне мог принять итальянское футбольное гражданство. В остальном — знакомые все лица, включая экс-зенитовца Леандро Паредеса, Лаутаро Мартинеса и временно оставшихся без клубов Анхеля Ди Марию и Пауло Дибалу.

И, конечно, никуда не делся Лионель Месси, имеющий шанс завоевать второй трофей в сборной. Она для капитана всегда словно глоток свежего воздуха, который особенно важен после первого — крайне непростого — сезона во Франции. Лео как раз рассказал о некоторых проблемах вроде осложнений на легкие после перенесенного коронавируса и признался, что впервые в карьере столкнулся со свистом в свой адрес со стороны болельщиков «ПСЖ».

Зато в сборной он всегда в атмосфере всеобщего обожания, да и результаты Аргентины не могут не радовать. В последний раз «альбиселесте» проигрывали в полуфинале Кубка Америки-2019 против Бразилии, и на данный момент их серия без поражений достигла 31 матча. Это повторение национального рекорда и заявка на мировой, который как раз в эпоху Манчини установила Италия (37 игр).

Чем не дополнительная интрига? А есть еще и возможность проверить силы с серьезным соперником в преддверии ЧМ-2022. Аргентинцы, к слову, в последний раз встречались с европейцами два с половиной года назад, когда им удалось отыграть отставание в два мяча у Германии (2:2). Ничейный результат по итогам 90 минут возможен и на «Уэмбли», и тогда Аргентина и Италия сразу перейдут к серии пенальти.

Данный сценарий, кстати, весьма интересен. Год назад Джанлуиджи Доннарумма выиграл для Италии полуфинал и финал Евро, а Эмилиано Мартинес вытащил аргентинцев в финал Кубка Америки, отразив в одной серии три 11-метровых.