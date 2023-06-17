Президент сербского «Спартака» подтвердил назначение Кержакова главным тренером команды

Президент «Спартака» (Суботица) Никола Симович подтвердил информацию о том, что российский специалист Александр Кержаков стал главным тренером команды.

«Александр Кержаков стал главным тренером нашей команды. Мы заключили контракт на один сезон с возможностью продления еще на год. Выбор пал на россиянина, потому что это качественный и талантливый молодой тренер с отличным потенциалом быть топовым специалистом. Александр — легенда футбола, большое имя в этой игре. Мы верим, что добьемся больших результатов с Кержаковым.

Если говорить о задачах и целях на следующим сезон, то «Спартак» под руководством российского тренера должен попробовать закрепиться в Топ-8 чемпионата Сербии и остаться в верхней части плей-офф. Также перед нами будет стоять задача выращивать молодых футболистов для главной команды и совершать качественные трансферы», — цитирует Sport24 Симовича.

Последним местом работы Кержакова была кипрская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист ранее работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».