Луис Фернандо Суарес уволен из сборной Коста-Рики

Федерация футбола Коста-Рики объявила об увольнении Луиса Фернандо Суареса с поста главного тренера мужской сборной страны.

«По решению Исполнительного комитета Луис Фернандо Суарес больше не будет тренером мужской сборной Коста-Рики. Мы желаем ему успехов в его следующих задачах, и вскоре мы объявим того, кто возглавит сборную», — говорится в сообщении.

63-летний колумбийский специалист с 2021 года работал со сборной Коста-Рики. Под его руководством команда сыграла 36 матчей: 17 побед, 7 ничьих и 12 поражений.