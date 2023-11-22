Дубль Шамара Николсона помог Ямайке обыграть Канаду в 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Ямайки на выезде обыграла Канаду в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ — 3:2. Встреча проходила в Торонто. Первая игра завершилась в пользу Канады — 2:1.

В ответной игре дубль оформил форвард «Спартака» Шамар Николсон, выступающий на правах аренды за «Клермон». У Канады забил Альфонсо Дэвис.

В полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ также вышли Мексика, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.