Скандалы Роналду, магия Хвичи, рывок «Арсенала». Итоги половины сезона в Европе, часть 1

Европейские чемпионаты ушли на зимнюю пазу — время подводить итоги первой половины зарубежного сезона. Расскажем про самые яркие и знаковые моменты в двух частях. В первой — про волшебной «Арсенал» Артеты, сумасшедшую статистику Холанна, магию Хвичи в Неаполе и много чего еще.

«Арсенал» — лучший в АПЛ

Фанаты «канониров» наконец-то дождались — похоже, годы мучений после ухода Венгера окончены. Редкий случай, когда болельщики могут поблагодарить руководство за терпение и доверие по отношению к Микелю Артете. Спустя три года неоднозначных результатов футбол испанца начал приносить результаты. Да еще какие! «Арсенал» выдал лучший старт в истории клуба, набрав 37 очков в 14 матчах. Даже в золотой сезон-2003/04, когда «пушкари» ни разу не уступили в АПЛ, после 14 туров в их активе было на 3 очка меньше, чем у нынешней команды Артеты. Если бы не «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, лондонцам уже можно было бы смело отдавать титул.

Молодая команда выглядит не по годам зрело. Даже вечно проблемная для «Арсенала» оборона в этом году надежна — тут стоит сказать спасибо центральным защитникам Габриэлю Магальяэсу и Вильяму Салиба. Второго даже вызвали на ЧМ-2022 в сборную Франции. Результативные баллы у «канониров» распределяются примерно одинаково между атакующей четверкой: Мартин Эдегор (6 голов + 2 передачи), Габриэль Жезус (5+5), Габриэл Мартинелли (5+2) и Букайо Сака (4+6). Успехи атакующей группы вкупе с четкими игровыми принципами позволили «Арсеналу» перед зимним перерывом обеспечить себе пятиочковый отрыв.

Эрлин Холанн. Фото Reuters

Холанн и его бешеная результативность

Когда вы покупаете футболиста, забивающего около гола за матч, можете смело ожидать от него высокой результативности. Но разве такой?! 5 голов в 4 играх Лиги чемпионов и целых 18 мячей в 13 матчах АПЛ. К примеру, лучший бомбардир чемпионата Англии-2008/09 Николя Анелька отличился 19 раз за весь сезон. Перечислять все рекорды Холанна смысла нет, вы и сами их прекрасно знаете. Демонстрация крутости Эрлина — трансформация игры всего «Манчестер Сити» в более вертикальную. Норвежец не бегает по всему полю в поисках мяча и в попытках поучаствовать в розыгрыше. Вместо этого он постоянно дергает защитников своими открываниями под любой прострел, навес и заброс.

Красноречивее всего о своей манере игры сказал сам 22-летний игрок после победного гола в ворота «Боруссии» Д в ЛЧ: «Люди говорят, что у меня недостаточно касаний мяча, но меня это не волнует. Я знаю, что я буду делать и что я должен делать. И это именно то, что я сделал сегодня и что я буду продолжать делать. Моя мечта — пять раз коснуться мяча и забить пять голов. Это моя самая большая мечта». Будем честны, мы не удивимся, если так и произойдет.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Скандальный Роналду

К сожалению, сезон-2022/23 в биографии Роналду точно станет черным пятном. Как минимум его первая половина. Сначала португалец пропустил предсезонку с клубом, рассчитывая на трансфер в другую команду. Это при том, что «Манчестер Юнайтед» возглавил новый тренер — Эрик тен Хаг, пропагандирующий высокий прессинг и работу без мяча. Итог — Роналду начал чемпионат Англии в качестве запасного. Такое положение дел португальца не устраивало, что он и показывал всем своим видом. Фактически половина сезона у Криштиану ушла на выяснения отношений с клубом. На поле Роналду старался, но толку было мало: 1 гол в 10 играх АПЛ и 2 мяча (оба в ворота «Шерифа») с 2 результативными передачами в групповом этапе Лиги Европы.

А сейчас, в конце октября и в ноябре, Криш, как кажется, поставил крест на своем будущем в «МЮ». В матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» 37-летний форвард не дождался выхода на поле на замену и отправился в раздевалку до финального свистка. Тот скандал замяли, Роналду показательно отстранили на одну игру, но потом вернули в состав. Против «Астон Виллы» в АПЛ нападающий даже вышел с капитанской повязкой, но запомнился лишь борьбой с Тайроном Мингзом в штрафной. За «танцы» в обнимку оба получили по желтой. Спустя три дня в Кубке лиги с той же «Виллой» Роналду уже не было в заявке.

На «Фулхэм» его тоже не заявили. И вот в день игры вышло огненное интервью Криша. Прошелся по всем, но особенно по главному тренеру: «Я не уважаю его, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я никогда не буду уважать тебя».

Представить португальца после этого в майке «Манчестер Юнайтед» довольно сложно.

Хвича Кварацхелия. Фото Reuters

Хвича зажигает в «Наполи»

Пожалуй, главная сенсация нынешнего сезона — «Наполи» Лучано Спаллетти. Или же «Наполи» Хвичи Кварацхелии и Виктора Осимхена? Такой атакующий футбол у Спаллетти мы не видели давно, если вообще когда-то было что-то похожее. Даже «Рома» с Франческо Тотти в самом расцвете сил и «Зенит» с лучшим составом в России не играли так легко.

Неаполитанцы не проиграли ни разу в серии А и Лиге чемпионов, забили больше всех в обоих турнирах, вышли из группы ЛЧ с первого места на «Айнтрахта», а в Италии оторвались от «Милана» на 8 очков. Как это получилось? Ведь многие предрекали проигравшему в прошлом году чемпионскую гонку клубу спад после отъезда Лоренцо Инсинье, Дриса Мертенса и Калиду Кулибали. Как оказалось, малоизвестные новички ничем не хуже. Защитник Ким Мин Чжэ из «Фенербахче» внезапно стал одним из лучших в чемпионате, сейчас никто и не вспоминает про ушедшего в «Челси» Кулибали. Все полузащитники проводят отличный сезон, но особенно выделяются Андре Замбо Ангисса и Петр Зелиньски.

Ну и как не рассказать о человеке, которого прозвали Кварадоной? Хвича своим дриблингом замучил всех соперников по чемпионату Италии и группе Лиги чемпионов. В Англии даже началась очередная травля Трента Александра-Арнолда за игру в обороне, настолько хорош был грузин в первом матче с «Ливерпулем». Российские болельщики давно знали о мастерстве Кварацхелии, но в этом сезоне он блеснул еще и в плане результативности. 6+5 по «гол плюс пас» в серии А и 2+3 в ЛЧ. Как результат — повышение цены на Transfermarkt в четыре раза, с 15 до 60 миллионов евро, всего за несколько месяцев.

Отметим также и центрфорвардов «Наполи». Виктор Осимен восстановился от травмы бедра и быстро набрал форму: 9 голов в 11 играх серии А и статус лучшего бомбардира лиги говорят сами за себя. Другой герой — Джовани Симеоне, дебютировавший в ЛЧ в 27 лет. Аргентинец повторил достижение отца и отличился в первых 4 матчах четыре раза.

Все в этом «Наполи» готовы делать результат. Ждем титула?

Игроки «Барселоны». Фото AFP

«Барселона» лидирует в ла лиге, «Реал» не напрягается, «Атлетико» проваливается

В чемпионате Испании в сезоне-2022/23 можно рассчитывать на чемпионскую гонку до последнего тура. На перерыв «Барселона» ушла, лидируя всего в 2 очка. Каталонцы стабильно берут свое с аутсайдерами, при этом даже умудряются не пропускать: всего пять раз в 14 встречах Марк Андре Тер Штеген доставал мяч из своих ворот. На топ-соперников в Лиге чемпионов и класико «Барсы» не хватило — в них же вскрылась и незрелость команды. Проблем у Хави много: травмы, реализация, реальный уровень обороны (не в играх с испанскими середняками). Но даже при всех трудностях от каталонского клуба ждали выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

По «Реалу» пока сложно говорить что-то конкретное, ведь сезон у мадридской команды традиционно начинается только в феврале. Пока даже продажа Каземиро на флажке ТО не кажется существенной потерей — неплохо показывает себя купленный у «Монако» Тшуамени. Вероятнее всего, он даже будет в основе сборной Франции на ЧМ. Посмотрим, как покажет себя в играх с топ-соперниками.

Кроме того, слова Анчелотти о том, что он порвет тренерскую лицензию, если Федерико Вальверде не забьет 10 голов в сезоне, замотивировали уругвайца. Работящий полузащитник наконец-то начал бить по воротам, а не только играть на партнеров, поэтому 8 голов (6 — в ла лиге, 2 — в Лиге чемпионов) уже есть. Карим Бензема ожидаемо получил «Золотой мяч», но в этом сезоне у француза возникают проблемы со здоровьем. Поэтому результативность по его меркам скромная: 5 голов в 7 играх в Испании и 4 матча ЛЧ без забитых мячей.

Преследует грандов «Реал Сосьедад», который без травмированного лидера Микеля Оярасабля смог стать третьим в Испании и первым в группе Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». Ниже расположились «Атлетик» из Бильбао и «Атлетико» из Мадрида. Вполне возможно, что для Диего Симеоне этот сезон может стать последним во главе «матрасников». «Атлетико» впервые не вышел в еврокубковую весну с аргентинцем у руля, заняв последнее место в группе ЛЧ с «Порту», «Брюгге» и «Байером». В чемпионате Испании все ненамного лучше — пока что идет лишь на 5-м месте. Пора просыпаться.