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«Пас из-за границы»

Сегодня, 18:58

Деменко объяснил, почему УЕФА не может повлиять на Суперлигу

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Бывший футболист Максим Деменко высказался о решении суда Европейского союза в пользу Суперлиги в ее споре с УЕФА.

По мнению экс-игрока «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», новый клубный турнир в Европе будет создан и сможет привлечь болельщиков и рекламодателей.

«Знаете, я, по крайней мере, понимаю, что УЕФА ничего не может сделать с Суперлигой, потому что есть команды, которые приняли решение выступать в Суперлиге, — приводит «Газета.Ru» слова Деменко. — Есть определенные интересы. И командные бонусы... Все-таки это элитные команды. УЕФА устал бороться и решил посмотреть. Мне кажется, турнир будет интересным, и ему просто нужно дать время, как было с Лигой чемпионов. Когда собираются большие команды, они будут представлять большой интерес для прессы, болельщиков и рекламодателей. А потом подтянутся и другие большие клубы».

Организаторы планируют запустить Суперлигу в 2025 году. Предполагается, что в турнире будет три дивизиона. В двух элитных будет по 16 команд с постоянным составом участников, а также понижением и продвижением наверх. В третьем дивизионе будут участвовать 32 команды, которые будут отбираться в турнир через национальные чемпионаты.

Источник: gazeta.ru
Максим Деменко
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