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«Пас из-за границы»

Сегодня, 12:51

Лучший бомбардир сборной Панамы Техада умер в возрасте 41 года

Руслан Минаев
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Луис Техеда.
Фото AFP

Бывший нападающий сборной Панамы Луис Техада умер на 42-м году жизни, сообщает ESPN.

Футболист потерял сознание во время матча ветеранов и позже скончался в больнице.

Техеда начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2022-м. Он выступал за клубы Панамы, Колумбии, Мексики и Перу.

Техеда является лучшим бомбардиром сборной Панамы, забив 43 гола в 107 матчах. Нападающий был участником чемпионата мира 2018 года в России, куда его сборная отобралась впервые в истории.

Сборная Панамы по футболу
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