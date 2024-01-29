Лучший бомбардир сборной Панамы Техада умер в возрасте 41 года
Бывший нападающий сборной Панамы Луис Техада умер на 42-м году жизни, сообщает ESPN.
Футболист потерял сознание во время матча ветеранов и позже скончался в больнице.
Техеда начал профессиональную карьеру в 2001 году и завершил ее в 2022-м. Он выступал за клубы Панамы, Колумбии, Мексики и Перу.
Техеда является лучшим бомбардиром сборной Панамы, забив 43 гола в 107 матчах. Нападающий был участником чемпионата мира 2018 года в России, куда его сборная отобралась впервые в истории.
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