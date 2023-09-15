Рикельме недоволен современным футболом

Экс-полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме признался, что ему не нравится современный футбол.

«Меня не очень устраивает современный футбол... Я не смог бы сейчас играть. Я не знаю, куда бы меня поместили в схеме 4-3-3. Мне повезло, что я родился на 20 лет раньше, когда позиция 10 номера еще существовала», — цитирует ESPN Рикельме.

Рикельме начал профессиональную карьеру в 1997 году в «Бока Хуниорс». Он также выступал за «Барселону» и «Вильярреал» в Испании. На его счету 51 матч и 17 голов в составе сборной Аргентины.