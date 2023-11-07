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«Пас из-за границы»

Сегодня, 10:25

Четыре футболиста сборной Польши U17 были исключены из команды после алкогольного опьянения

Руслан Минаев
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Четырех футболистов юниорской сборной Польши исключили из команды перед началом чемпионата мира из-за неспортивного поведения, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Польский футбольный союз (ПФС).

Ранее meczyki.pl утверждал, что четыре игрока национальной команды были пойманы в состоянии алкогольного опьянения на сборе в Индонезии. Отмечается, что игроки самовольно покинули отель и были найдены в нетрезвом виде. Один их игроков получил серьезную травму головы.

«Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши», — сказано в заявлении ПФС.

ЧМ-2023 среди юниоров пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года в Индонезии.

Источник: РИА
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