Клуб Роналду хочет купить Диаби у «Байера»

«Аль-Наср» хочет заполучить нападающего «Байера» Мусса Диаби. Как сообщает Foot Mercato, клуб из Саудовской Аравии готов заплатить 35-40 миллионов евро за игрока сборной Франции.

Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, поборется за 24-летнего француза с «Астон Виллой» и «Наполи».

В прошлом сезоне Диаби сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.