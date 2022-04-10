Криштиану не забивает и психует, а Месси, Неймар и Мбаппе устроили новое шоу

Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: Конте рвется в Лигу чемпионов

У Фрэнка Лэмпарда ужасная статистика на посту главного тренера «Эвертона». Если вынести за скобки кубковые встречи, «ириски» в АПЛ проиграли семь из девяти матчей после прихода нового тренера. Но это не помогло «МЮ», а несчастный и вечно критикуемый Магуайр оказался на пути мяча после удара Гордона и рикошет поставил в тупик Де Хеа. Ральф Рангник еще в первом тайме поменял Фреда на Погба, только не помогло ни это, ни другие перестановки, включая первое за почти год появление на поле в игре чемпионата испанца Маты.

Последний шанс спасти игру был у «красных дьяволов» в концовке, однако Пикфорд остановил удар Криштиану Роналду. В том числе благодаря блестящему голкиперу Лэмпард наконец-то обыграл соперника, с которым не мог справиться во время работы с «Челси», а у Рангника всего 47 процентов выигранных в АПЛ матчей. Шанс приблизиться к «Арсеналу» и «Тоттенхэму» упущен, и, похоже, Эрику тен Хагу, которого называют будущим тренером «МЮ», придется после привычной для «Аякса» Лиги чемпионов играть во втором по статусу еврокубке.

А после игры разразился скандал. Якобы в ответ на словесные оскорбления не забивший в четвертом матче подряд Роналду разбил телефон одного из фанатов. Клуб обещал провести расследование данного инцидента.

Кажется, «Челси» нужно было сменить обстановку, чтобы прийти в себя после двух домашних поражений. И даже не скажешь, что получилось более болезненным — 1:4 от «Брентфорда» или хет-трик Бензема в Лиге чемпионов. На счастье синих, не побеждавший с 3 марта «Саутгемптон» оказался чем-то вроде тренировочного манекена. Настолько беспомощного, что команда Томаса Тухеля выдала столь мощный старт и впервые за все время выступлений в АПЛ вела с перевесом в три гола к 21-й минуте.

Герои ударного отрезка и всего матча, кстати, оказались привычными. Заработавший три результативных балла Маунт показал, почему он в этом сезоне является в «Челси» как лучшим бомбардиром, так и ведущим ассистентом (9+8). А для персонажа мемов и мастера губить моменты Вернера в Англии нет соперника удобнее «Саутгемптона». Этой команде немец забил пять мячей — больше, чем остальным, вместе взятым.

С учетом всех турниров «Челси» выиграл седьмой подряд выездной матч. Это повторение клубного рекорда, который был установлен в 1989 году. В 2019-м превзойти данное достижение не удалось, а чтобы успешной оказалась вторая попытка, синим нужен еврокубковый подвиг на «Сантьяго Бернабеу».

Для «Арсенала», который, как казалось, забронировал за собой четвертое место, эта неделя получилась черной. В понедельник «канониры» сенсационно проиграли «Кристал Пэлас» (0:3). В субботу у них, несмотря на подавляющее игровое преимущество, ничего не получалось против «Брайтона». Банальный вынос находившегося под давлением защитника «чаек» разогнал атаку гостей, увенчавшуюся выстрелом Троссара в «девятку», а гол Мартинелли в концовке первого тайма отменили после растянувшегося на несколько минут просмотра в комнате ВАР.

После перерыва ничего принципиально не изменилось. «Арсенал» давил — соперник забивал. На этот раз в нижний угол здорово попал Мвепу, а гол Эдегора состоялся слишком поздно, чтобы переломить игру. Этот проигрыш стал отличным подарком «Тоттенхэму», который завершал игровой день и мог оторваться от принципиального соперника на три очка.

И «шпоры» со своей задачей справились, быстро заставив «Астон Виллу» отыгрываться. Но сказать, что для «Тоттенхэма» все складывалось просто, невозможно, ведь только в первом тайме Льорису пришлось сделать семь сэйвов. По такой игре был важен второй гол, и его автором стал раскрывшийся после переезда в Лондон Кулушевски. Если Антонио Конте все же вытащит свою команду в Лигу чемпионов, тренер обязан объявить благодарность шведу, который не закис в «Ювентусе» и оправдал доверие итальянского специалиста.

Но, конечно, вне конкуренции Сон Хын Мин, который не просто добил «Астон Виллу», а оформил хет-трик, доведя число голов в АПЛ до 87. За один вечер реализовавший все три своих удара кореец превзошел показатели Тевеса, Фернандо Торреса и Азара. А «Тоттенхэм» впереди «Арсенала», хотя провел на один матч больше.

Италия: «Интер» приблизился к «Милану»

Оказавшись на грани вылета из чемпионской гонки, «Интер» вернулся в нее благодаря победе над «Ювентусом», и тот успех явно вдохновил миланцев. По крайней мере против неуступчивой «Вероны» у команды Симоне Индзаги серьезных проблем не возникло, а результат был обеспечен в первом тайме. Вслед за классным кроссом Перишича на Бареллу последовала увенчавшаяся голом Джеко подача углового. Да, гости во второй половине активизировались и нагрузили работой Хандановича, но скорее «Интер» мог увеличить счет, чем пропустить. Как минимум до воскресенья «нерадзурри» сократили отставание от лидирующего «Милана» до одного очка, и с учетом матча в запасе это серьезная заявка на сохранение титула.

В прошлом туре Массимилиано Аллегри готов был разорвать судей, позволивших «Интеру» перебить оказавшийся решающим 11-метровый. На Сардинии главный тренер «Ювентуса» был спокойнее, хотя его команда быстро пропустила, а ответный гол отменили, так как после удара Пеллегрини мяч по пути в ворота попал в руку Рабьо.

Аллегри понимал: несмотря на подвиги голкипера Краньо, «Кальяри» рано или поздно дрогнет. Произошло это в концовке первого тайма, когда де Лигт классно пробил головой с подачи Куадрадо. Оставалось только додавить хозяев, что и сделал оказавшийся расторопнее защитника Влахович. Серб обеспечил «Старой синьоре» стратегически важную победу, которая продолжает снижать и без того призрачные шансы «Ромы» на четвертое место.

Германия: юбилей Мюллера

С «Баварией» случилось невероятное: во втором матче подряд мюнхенцы ни разу не попали в створ ворот в первом тайме, чего не случалось со времен работы Юргена Клинсманна. Это, впрочем, не означало, что чемпион играл из рук вон плохо. Скорее стоит похвалить отлично выглядевший «Аугсбург», которому откровенно не повезло в концовке. Роковыми для хозяев стали попадание мяча в руку защитника и реализованный Левандовски пенальти. Про такие матчи говорят: сыграли и забыли. Однако дежурный успех «Баварии» стал особенным, так эта победа стала для Мюллера 300-й в бундеслиге, и он стал первым полевым игроком, добравшимся до этой отметки.

Франция: звезды расслабились

Серхио Рамос так долго лечился, что каждый его матч в составе «ПСЖ» — событие. Субботняя встреча стала для испанца лишь четвертой в стартовом составе, а в центре внимания снова были звезды парижской атаки, которая расцвела в тот момент, когда чемпионский титул в кармане, но других задач перед командой уже не стоит. Можно играть в свое удовольствие, что и делают Месси, Неймар и Мбаппе. Аргентинец сделал три результативных передачи, а бразилец и француз оформили по хет-трику. Пожалуй, самой эффектной получилась пятая в матче голевая атака, по ходу которой Неймар отметился изящным пасом пяткой, а Мбаппе, получив мяч от Месси, выстрелил в дальний верхний угол.

Статистика дня

3 подряд берлинских дерби выиграл «Унион». Это больше, чем в предыдущих восьми встречах с «Гертой».

3 хет-трика оформил в текущем чемпионате Португалии его лучший снайпер — нападающий «Бенфики» Нуньес.

9 голов забил в 2022 году нападающий «Ренна» Террье. По результативности в чемпионатах топ-5 он уступает только Левандовски.