Бьельса возглавит сборную Уругвая

Новым главным тренером сборной Уругвая станет аргентинский специалист Марсело Бьельса.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, переговоры находятся в завершающей стадии. Контракт будет действовать до конца отборочных матчей чемпионата мира-2026 с возможностью его продления, если команда пройдет квалификацию.

Сейчас национальную команду тренирует Марсело Броли, который в феврале стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Диего Алонсо. Под его руководством Уругвай обыграл Корею (2:1, 28 марта) и сыграл вничью с Японией (1:1, 24 марта).