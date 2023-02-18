Роналду впервые за 3,5 года сделал две голевые передачи в одном матче

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал две голевые передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (2:1).

Как сообщает Sofascore, 38-летний португалец сделал две голевые передачи в одном матче впервые с 29 сентября 2018 года. Последний раз он это делал в матче серии А с «Наполи» (3:0), когда выступал за «Ювентус».

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.