Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 02:04

Роналду впервые за 3,5 года сделал две голевые передачи в одном матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал две голевые передачи в матче 17-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таавуна» (2:1).

Как сообщает Sofascore, 38-летний португалец сделал две голевые передачи в одном матче впервые с 29 сентября 2018 года. Последний раз он это делал в матче серии А с «Наполи» (3:0), когда выступал за «Ювентус».

«Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии, набрав 40 очков за 17 матчей. «Аль-Таавун» занимает 5-е место в 30 очками.

Криштиану Роналду. Две голевые передачи Криштиану Роналду помогли «Аль-Насру» переиграть «Аль-Таавун»
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сын Аленичева: «Я родился с фамилией Аленичев, почему она на меня должна давить? Буду продолжать развивать род»

Роналду прокомментировал победу над «Аль-Таавуном»
Новости
RSS RSS
Все новости