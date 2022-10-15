Промах Миранчука стоил «Торино» проигранного дерби, у Дзюбы — один выход на замену за пять туров

Рассказываем, как сложилась суббота для российских легионеров.

«Торино» без итальянцев

Алексей Миранчук и в третьем матче после закрытия больничного вышел в стартовом составе «Торино». Это, бесспорно, положительный момент. Тем более, речь о непримиримом туринском дерби, которое остается особенным событием даже с поправкой на текущие проблемы его участников. Только сложностей столь много, что первый тайм ни имел ничего общего со зрелищем.

Единственное попадание гранатовых в створ за 45 минут — на счету Миранчука. Но это тот самый удар для статистики, выглядевший как тест: не заснул ли в воротах Щенсны? «Ювентус» же запомнился одним выпадом в середине тайма с тремя весьма опасными ударами. Больше о первой половине матча сказать нечего. Разве что отметить странное решение арбитра не наказывать Куадрадо предупреждением за снос Миранчука.

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Кажется, самым эмоциональным моментом стала вынужденная замена бывшего защитника «Торино» Бремера, который покидал поле под оглушительный свист. В целом же второй тайм получился чуть более зрелищным, а хозяева контролировали игру большую часть времени. И они едва не склонили чашу весов в свою пользу, однако Миранчук упустил шанс стать героем дерби, в которых гранатовые не побеждали более семи лет.

Момент, когда мяч с левого фланга прилетел к находившемуся в центре штрафной российскому полузащитнику, казался идеальным. Сопротивления — ноль. Мяч под рабочей левой ногой. Однако удар прошел выше цели, заставив схватиться за голову как Миранчука, так и продолжающего верить в него Ивана Юрича.

Значимость эпизода была понятна изначально, но цена упущенного шанса взлетела спустя несколько минут, когда подача углового завершилась скидкой Данилу на замкнувшего дальнюю штангу Влаховича. А умение сохранить результат — как ни критикуй Массимилиано Аллегри — стихия главного тренера «Старой Синьоры». Из кризиса бьянконери, конечно, не вышли, но, в отличие от вышедшего на матч без итальянцев в стартовом составе «Торино», хотя бы могут перевести дух.

Третий лишний

Артем Дзюба провел на скамейке «Адана Демирспора» три из четырех предыдущих матчей. Частично по собственной вине, так как его непосредственные конкуренты — Ассомбалонга и Гульбраннсен — игровое время получали. Но была еще одна веская причина, так как главный тренер «синих молний» Винченцо Монтелла фактически отказался от центральных нападающих, использую в центре двух атакующих полузащитников — Беланда и Акбабу.

И это принесло семь очков, одно из которых было набрано в битве за лидерство с «Галатасараем». И только против «Гезтепе» (1:1) в прошлом туре «Адана» вернулась к привычной расстановке, а Дзюба с учетом добавленного времени сыграл в концовке почти пятнадцать минут. Если бы после атаки с его проникающим пасом Ассомбалонга не промахнулся из убойной позиции, можно было бы проводить параллели с лежавшим на печи Ильей Муромцем.

«Адана Демиспор» побеждает без Дзюбы. ФК «Адана Демиспор»

Только, как показала субботняя игра против «Касымпаши», даже в целом качественный отрезок ничего глобально не поменял. А выход Дзюбы на замену оказался ситуативным, так как в неблагоприятной ситуации в концовке матча была сделана ставка на давление. Сейчас же снова эффективно работала схема с «ложной девяткой», и на поле Монтелле нужны скорость, скорость и еще раз скорость.

То, что есть у Беланда, который и счет открыл блестящим ударом, и голы вингеров — Акинтолы и Оньекуру — организовал. Так что в соцсетях «синих молний» на следующей неделе мы вряд ли увидим улыбающегося Дзюбу. Судя по пяти заменам в матче, который завершился крупной победой, бывший форвард сборной России лишь третий выбор после Ассомбалонги и Гульбраннсена.

А если «синие молнии» лидируют в суперлиге, какой смысл что-то менять? Разве что самому Дзюбе, и слухи о возможном переходе зимой в уже опровергнувшие это «Истанбул ББ» и «Фенербахче» — это дым, без которого не бывает пламени. Только кто потянет его зарплату, которая, возможно, оказалась ключевым моментом при выборе команды, но та не подходит Дзюбе с точки зрения стиля. Или он ей.