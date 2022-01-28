«Одноклубники работают в полиции и паспортном столе». История российского форварда из чемпионата Бахрейна

Российский форвард Артем Сердюк забивает в Бахрейне — 32-летний нападающий недавно перешел в «Аль-Ахли» из Манамы.

К арпин и Ч еревченко

— Я родился в Сальске — это Ростовская область. Там же начинал заниматься футболом, играл до 11-го класса. В одном из матчей моя команда победила молодежку «Ростова», после чего меня пригласили туда, причем сразу на турнир в Крымск. Передо мной еще выбор стоял — ехать в «Ростов» или идти на свой выпускной. Я выбрал желто-синих, но там не закрепился: сперва меня отдали в аренду в «Таганрог», потом в МИТОС. В общем, за «Ростов» так и не сыграл.

В моей карьере было много клубов: волгоградская «Олимпия», армавирское «Торпедо», «Балтика». Когда я играл в Калининграде, даже встречался с Валерием Карпиным. Я уехал из Армавира, а он наоборот — стал главным тренером в 2015 году. Если вы помните, его первые пять матчей в ФНЛ завершились со счетом 0:0, команда долго не забивала. И клуб искал нападающего. Однажды мы встретились с Карпиным и спортивным директором «Армавира» в аэропорту Калининграда, общались. Валерий Георгиевич меня, конечно, не знал. Но «Балтика» меня не отпустила, так что я остался там и отыграл два сезона. В конце второго года поработал с Игорем Черевченко — классный тренер и мужик, очень понравилось играть под его руководством.

«Ч айка » и договорняки

После «Балтики» у меня был год в «Факеле», а потом «Чайка». Меня взяли летом 2018-го — набирали местных, донских ребят. Там, конечно, тренер был своеобразный. Меня в первых матчах вообще не выпускали, спрашивал у тренера: «Почему так происходит?» А он мне: «Понимаешь, тут футболисты сильнее тебя». А я вижу, что они меня ничем не сильнее, закусился с тренером немного. В итоге он меня все-таки выпустил, когда основной нападающий получил травму, но через полгода на сборе мне сказали искать новую команду. Я и уехал в Ульяновск.

О договорных матчах, конечно, слышал. Знаю, что РФС признал договорными некоторые игры «Чайки», когда я находился там. Но в тех встречах на поле не выходил и вообще ничего не замечал. Серьезно: не было никаких подозрений, никаких слухов, даже не задумывался, что могло что-то быть не так. Уже спустя года полтора-два, когда дело дошло до суда, прочитал в новостях об этом. Но меня не допрашивали. Я вообще не в курсе договорняков в ФНЛ, ко мне никто никогда не обращался с предложением сыграть в поддавки.

«С луцк » и фанаты из А встралии и США

После полугода в ульяновской «Волге» у меня возникло желание попробовать силы в другом чемпионате. Так в моей карьере появился белорусский «Слуцк»: там играл мой знакомый, который узнал у тренера, нужен ли ему форвард. Мне сказали ехать, я взял билет на поезд до Солигорска, вышел в Слуцке и почти сразу отправился на тренировку. Через неделю «Слуцк» подписал со мной контракт на полгода, а в начале 2020-го продлил.

Но тут началась пандемия коронавируса, во всем мире остановился футбол, а в Белоруссии спокойно играли. В то же время у «Слуцка» появились фанаты по всей планете — людям нравилось англоязычное название клуба (Slutsk. В английском языке словом slut грубо называют девушек легкого поведения. — Прим. «СЭ»). Болельщики из австралийской Аделаиды создали страницу в Facebook, которая быстро набрала популярность.

Мне активно писали в соцсетях, делали кружки с моим портретом. Я даже лично отправлял футболки «Слуцка» — 25 штук в Нью-Йорк, 10 в Аделаиду. Меня благодарили, предлагали сыграть товарищеский матч с «Аделаидой Юнайтед». Недавно заходил в группу, она еще жива, там даже опубликовали свежее фото, на котором я выиграл Кубок Таджикистана.

Т ренировки в +45

Со «Слуцком» мы какое-то время даже лидировали в чемпионате, но в итоге с трудом сохранили место в высшей лиге. В Белоруссии я не остался. Меня звали в Москву тренировать детей в «Зорком», уже думал ехать туда, но в какой-то момент мне написал агент — есть вариант в Таджикистане, в «Худжанде». Я отыграл там весь 2021 год, завоевал с командой Кубок Таджикистана и серебро чемпионата. Вообще там было хорошо: отличные болельщики, которые мне на прощание подарили национальный костюм. Вкусная еда — я килограмма три набрал на плове и шашлыках.

Но поля... Просто солома. Мы тренировались на территории ДЮСШ, там все неровное — я даже шиповки надевал, потому что в бутсах жестковато было. Еще нам приходилось тренироваться только днем, так как не было прожекторов. А летом в Таджикистане 40-45 градусов, дышать невозможно. Но как-то выжил.

Б илет туда и обратно

Вариант с Бахрейном появился случайно. 15 декабря я вылетел из Таджикистана к себе домой. Две недели побыл там, уже начал планировать встречу Нового года. Но в конце декабря мне написал бывший одноклубник по «Худжанду» Нозим Бабаджанов. Он тогда уже уехал в Бахрейн, местный чемпионат вовсю шел. И Нозим сказал, что его клубу «Аль-Ахли» нужен нападающий. Попросил скинуть ему видеонарезку своих действий на YouTube и ссылку на профиль Transfermarkt. Я так и сделал.

Тренер изучил все, ему понравилось, и меня позвали к себе. Все решилось за два дня: повезло, что у меня были все необходимые справки и коды. Мне быстро купили билет до Манамы, столицы Бахрейна, причем сразу же взяли и обратный — на 1 мая. Контракт у меня до конца сезона.

Других вариантов у меня не имелось. В «Худжанде» меня ждали — соглашение истекло, предлагали подписать новое, но я взял паузу на размышления.

О Бахрейне до приезда сюда я ничего не знал. Честно говоря, в последний момент зашел в «Википедию» почитать о стране и посмотрел на карте, где она находится. Еле нашел — это такой маленький островок в Персидском заливе с населением в полтора миллиона. Родители, конечно, не понимали. Говорили: «Зачем тебе Бахрейн? Оставайся в Таджикистане, ты там хотя бы накормлен и напоен».

И гроки на двух работах

Живу здесь на 29-м этаже небоскреба. Дали машину, чтобы добираться на тренировки и игры. Готовлю сам, но очень многие заказывают еду на дом через приложения, я так тоже делаю. Но без английского тяжеловато. Нозим тут играл несколько лет назад, так что он более-менее знает язык и переводит мне, когда что-то нужно.

Цены здесь высокие, если сравнивать с Россией. Даже спортивные вещи дороже в 4-5 раз. Конечно, мне предложили зарплату больше, чем в Таджикистане, но жить здесь все равно дорого. Средняя зарплата по Бахрейну — около 800-1000 долларов. Многие местные футболисты работают утром — кто в паспортном столе, кто в полиции, — а вечером тренируются. Но, несмотря на это, уровень здесь повыше, чем в Таджикистане.

П о имени A rteem

За «Аль-Ахли» уже сыграл три матча. В первых двух не забил, а в третьем вышел в стартовом составе и открыл счет. В той же встрече победный мяч забил Нозим, а мы набрали важные три очка. «Аль-Ахли» не выигрывал с ноября, а эта победа помогла команде выбраться из зоны вылета. Называют меня тут по-разному: то «Артэм», то «Артум». В заявку вообще меня включили под именем Arteem, с двумя буквами «Е».

Для себя у меня цель на сезон простая — забивать и отдавать как можно больше. Команда сейчас поднялась в турнирной таблице и хочет закрепиться в высшей лиге. Мне здесь нравится: поля — как ковры, климат — отличный, в январе хожу по улицам в шортах и майке. О будущем пока не задумывался, но хочется попробовать что-то новое. Я уже всю Россию объездил. Почему бы не посмотреть другие страны?