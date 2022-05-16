Главный тренер «Ференцвароша», сделавший с клубом золотой дубль-2022, кратко подвел итоги сезона.

В субботу, 14 мая, «Ференцварош» выиграл на выезде у аутсайдера «Дьирмота» (2:1) в заключительном 33-м туре чемпионата Венгрии. Клуб из Будапешта финишировал с 12-очковым отрывом от занявшей второе место «Кишварды» и в начале июля стартует в отборочном турнире ЛЧ.

— Вы закончили сезон победой. Насколько это принципиально? — вопрос Черчесову.

— Хотели завершить сезон на позитивной ноте. Рад, что это удалось. И это при том, что у нас не было девяти-десяти человек из основной обоймы. Во втором тайме на поле вышел 17-летний игрок, а парень, которому 18, провел уже вторую встречу подряд. Оба доказали, что с мотивацией у них все в порядке.

Станислав Черчесов. Фото «СЭ»

— В воскресенье футболисты ушли в отпуск, но вы, как я понимаю, по-прежнему на рабочем месте.

— Мы вместе со спортивным директором посетили матч нашей второй команды, чтобы определиться, кого из ребят взять на первый сбор в Австрии, который начнется 5 июня. А утром побывали в гостях у президента клуба. Его совершенно не смутило, что встречаемся в воскресенье, потому что человек живет футболом и делами «Ференцвароша». Много чего обсудили, наметили план действий на ближайшее будущее. Сошлись на том, что итоги завершившегося сезона всех устроили, но надо расти и прогрессировать. Поговорили, разумеется, и о трансферных вопросах. Уже есть кое-какие новости, но официальную информацию даст клуб.

— Какие у вас лично планы на майский отпуск?

— Он будет коротким и насыщенным. Вдаваться в детали не стану, но надо много чего успеть. В первых числах июня вернусь в Будапешт. Перед отъездом на сбор в Австрию планируем с коллегами сходить на матч сборной Венгрии с Англией. Посмотрим и на своих ребят, выступающих за национальную команду, и на вице-чемпионов Европы, один из сильнейших на сегодня коллективов мира.

— Всем известно, что ваш тренерский штаб — это единое целое. Очень много времени проводите вместе на работе, но хотя бы отдыхаете по отдельности?

— Иногда мы все-таки расстаемся. (Смеется.) Однако перед этой паузой провели совещание, на котором поделили задания. Отпуск отпуском, но от мыслей и планов по новому сезону никуда не уйти. Да и не хотим уходить, потому что нам нравится наша работа. И я благодарен всем своим помощникам за профессионализм и энтузиазм. Вы правильно заметили, что мы — единое целое. И в победах «Ференцвароша» большая заслуга специалистов, окружающих меня уже много лет.