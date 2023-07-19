Источник: «Аль-Хиляль» сделал «Зениту» предложение по Малкому

«Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Малкома, сообщает Ariyadhiah. Руководство саудовского клуба сделало конкретное предложение по переходу игрока.

По информации источника, на этой неделе 26-летний бразилец отправится на медицинское обследование перед подписанием окончательного контракта с клубом из Саудовской Аравии.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в 2019 году. На его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 108 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Действующий контракт с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.