Самая влиятельная женщина мирового футбола: помогла Райоле выстроить компанию на миллиард, Погба зовет ее «тетушкой»

Рафаэла Пимента — наследница империи великого агента.

При словосочетании «самая влиятельная женщина в мировом футболе» на ум в первую очередь приходит Марина Грановская — многолетний директор «Челси», управлявшая клубом в эпоху Романа Абрамовича. Но теперь у нее, судя по всему, появилась серьезная конкурентка на этот негласный титул. Ее зовут Рафаэла Пимента.

Вы никогда не слышали это имя? Ничего удивительного, Пимента — максимально непубличная фигура (как, впрочем, и Грановская). Но теперь эта фамилия обязательно будет звучать в медиа чаще, чем раньше. Ведь Пименту многие называют «наследницей» великого и ужасного Мино Райолы — легендарного агента, скоропостижно скончавшегося 30 апреля.

Если загуглить Rafaela Pimenta или Rafaela Pimenta Mino Raiola, то поисковик выдаст несколько страниц материалов, в которых будет примерно одна и та же информация.

Пимента — бразильянка. Родилась и выросла в Сан-Паулу, окончила местный университет по специальности «юриспруденция». Поначалу Пимента не имела никакого отношения к спорту и футболу, делая карьеру на госслужбе: она работала в специальном антимонопольном управлении, созданном тогдашним президентом Бразилии Фернандо Энрике Кардосо.

Мино Райола. Фото Global Look Press

С Райолой Пимента познакомилась в 2000 году во время благотворительного матча (и последующего фуршета) с участием небольшой местной команды «Гуарантингуэта» из штата Сан-Паулу. Клуб создали две звезды сборной Бразилии — Ривалдо и Сезар Сампайо, а Пимента помогала им с юридической стороной дела.

Пара очень быстро нашла общий язык, так что спустя несколько лет Райола пригласил Пименту на работу в свое агентство One, зарегистрированное в Монте-Карло. Она согласилась и переехала в Европу.

Вот, собственно, и все. Да и то вся эта информация появилась уже после смерти Райолы, когда медиа задались вопросом, кто работал рядом с ним и кто теперь будет вести дела, которыми он занимался. А, например, в биографии Райолы, написанной итальянскими журналистами Джованни Кьянелли и Анджело Пизани, Пимента вообще не упоминается. У нее нет аккаунтов в социальных сетях, и она не дает интервью. А в интернете можно найти только несколько фото — именно ими и проиллюстрированы почти все материалы. Самое популярное датировано 2017 годом — Пимента вместе с Райолой на «Парк де Пренс» на домашнем матче «ПСЖ».

Рафаэла Пимента. из личных соцсетей

О степени доверия к ней Райолы говорит информация, что только Пименте он предложил пакет акций One — компанией они владели совместно. Число штатных сотрудников агентства можно было пересчитать по пальцам одной руки — сам Мино, его кузен Энцо, Пимента и еще пара человек вроде секретаря. В основном же многие участки работы отдавались на аутсорсинг.

Влиятельность Пименты подчеркивает тот факт, что никто из важных или просто более или менее известных клиентов агентства не ушел после смерти Райолы. Единственное исключение — нападающий «Боруссии» из Менхенгладбаха Маркус Тюрам, сын чемпиона мира-1998 и чемпиона Европы-2000 Лилиана Тюрама. Да и то — он ушел в апреле, когда Райола был тяжело болен, но еще жив.

Уже после смерти своего партнера Пимента довела до конца трансфер Эрлинга Холанна из Дортмунда в «Манчестер Сити» — общалась по телефону, летала на встречи, прорабатывала мельчайшие детали контракта норвежца. А уже следом устроила в «Баварию» двух игроков «Аякса» — 24-летнего крайнего защитника Нуссара Мазрауи и 20-летнего хавбека Райана Гравенберха.

Поль Погба, который вот-вот должен подписать контракт с «Ювентусом», в вышедшем на днях биографическом документальном фильме с непереводимым названием Pogmentary ласково называет Пименту «тетушка Рафа». Именно она, по сути, управляет его карьерой, являясь не столько агентом, сколько наставником по жизни. Например, бразильянка сопровождала Погба в одной из поездок в Майами, когда он встретил там свою будущую жену Зулай.

«Погба — это то, что мы сделали. Это бренд. У него есть смайлики, есть свои эмодзи, есть чашки. У него есть шоу, у него стрижки... И мы надеемся развлечь этим людей», — говорит Пимента в Pogmentary (собственно, ее появление в фильме и подняло новую волну интереса к ней).

При этом бразильские медиа применяют по отношению к «тетушке Рафе» эпитет «железная леди».

«Она — самый жесткий переговорщик в современном футболе», — цитирует издание The Athletic одного агента, который не захотел называть свое имя.

Рафаэла Пимента. из личных соцсетей

«Честно говоря, у нее всегда был идеальный баланс с Мино. Это не была система «хороший полицейский — плохой полицейский», потому что она тоже была жесткой. Но ее знания о том, как нужно разговаривать, были непревзойденными, и мы всегда чувствовали, что за Мино стоит очень умный человек. Мино уважал ее во всех смыслах, и она была в курсе всех деталей дел своих клиентов», — рассказал The Athletic спортивный директор одного европейского топ-клуба.

Теперь Пименте предстоит вывозить большую часть работы на своих плечах. По-прежнему рядом Энцо, возможно, подключатся сыновья Мино Райолы — Марио и Габриэле, которым сейчас чуть за 20. Но в центре всего будет именно бразильянка.

«Ей будет невероятно сложно. Потому что это вид бизнеса, сильно завязанный на конкретных личностях. Впрочем, сами агенты — это только вершина айсберга, многое зависит от команды», — говорил агентству EFE глава ассоциации испанских футбольных агентов Педро Браво.

Пимента помогла Райоле построить бизнес, который оценивается в миллиард евро. Теперь она должна сохранить его и развивать. Пока, если судить по сделкам с Холанном и Гравенберхом, получается неплохо. Возможно, очень скоро, говоря про самую влиятельную женщину мирового футбола, все будут подразумевать именно Пименту.