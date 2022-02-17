«СЭ» поговорил с главным тренером лидера чемпионата Венгрии.

Обыграв «Залаэгерсег», «Ференцварош» одержал третью победу (две — в национальном первенстве, одна — в Кубке Венгрии) после назначения Станислава Черчесова и вернулся на первое место в турнирной таблице. В интервью «СЭ» российский специалист рассказал о прогрессе команды, а также подвел итоги трансферной кампании.

— Трансферное окно закрылось в Венгрии два дня назад. «Ференцварош» буквально на флажке подписал трех новых футболистов. На какие позиции вы их взяли?

— Для начала скажу, что благодарен руководству и спортивному департаменту нашего клуба за то, что все было сделано «Ференцварошем» оперативно и профессионально. Что касается конкретных игроков, то аргентинец Карлос Ацки выступает в роли крайнего атакующего полузащитника. Нам нужен был именно такой футболист на фоне ухода Узуни в испанскую «Гранаду». Карлосу 30 лет: его опыт и мастерство нам очень пригодятся. 22-летний бразилец Маркиньос — интересный форвард с хорошим потенциалом. «Ференцварош» хочет, чтобы молодые игроки у нас росли и прогрессировали, так что будем много вместе работать. Ну а нигериец Эсити — опорный полузащитник. Я помню его еще по португальскому «Эшторилу». В 2014 году мы с «Динамо» играли против этой команды в Лиге Европы. И этот парень, которому тогда было всего 20 лет, запомнился мне и игровыми качествами, и своей мощью. Затем он поиграл в бельгийском «Генте», а сейчас мы приобрели его у греческого клуба ПАОK.

— ПАОК — это ведь клуб Ивана Саввиди. Принимал ли он лично участие в переговорах?

— Без Ивана Игнатьевича ничего бы не вышло. Когда мне сказали, что есть возможность поговорить с Эсити про «Ференцварош», я связался с Саввиди. Благодарен ему за то, что он повел себя по-мужски и подошел к вопросу очень профессионально и оперативно. После нашей беседы и одобрения со стороны Саввиди в дело вступили уже спортивные директора двух клубов. Они и закрывали сделку. Я рад, что Эсити оказался у нас.

— С Эсити понятно: тут большую роль сыграли ваши личные отношения с Иваном Саввиди. А как вы заполучили 22-летнего бразильца?

— На Маркиньоса тоже был спрос. Но и тут сыграл немалую роль личный контакт. В данном случае с Антоном Зингаревичем, который входит в совет директоров болгарского клуба. Спасибо ему за понимание и содействие, а оперативную работу опять же провели те люди, которые и отвечают в таких случаях за трансферы. «Ференцварош» — уважаемый и известный клуб в Европе, и это подтверждается при наших переговорах с клубами из других стран.

— Когда новички смогут сыграть за вашу команду?

— Возможно, кто-то из них сыграет уже в ближайшем туре — нас ждет дерби с клубом МТК. Эта команда пока идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, но в прошлом туре обыграла в гостях шедшую на первом месте «Академию Пушкаша».

— «Ференцварош» одержал в прошедшие выходные уверенную победу в гостях и вернулся на первое место. Те самые громкие 0:3 от клуба ПАКШ — это было недоразумение?

— Безусловно, такие поражения неприятны, но главное — извлекать из них правильные уроки. В том матче мы предстали несбалансированной командой, за что в итоге и поплатились. Мы быстро сделали правильные выводы, плюс в строй вернулся целый ряд ключевых игроков, после чего в игре на Кубок против «Вашаша» и в чемпионате против «Залаэгерсега» наша команда выглядела иначе. С каждой тренировкой и с каждым матчем игроки и тренерский штаб лучше узнают друг друга, что дает нам возможность прогрессировать. Впереди еще много работы, но радует, что наконец-то мы объективно получаем возможность работать с полным составом — и с учетом ребят, вернувшихся в строй после Кубка Африки, и с учетом новичков. Уверен, что мы будем прибавлять.