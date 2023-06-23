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Сегодня, 18:10

Ибрагимович, Бэйл, Игуаин и еще 18 звезд, завершивших карьеру в этом сезоне

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Гарет Бэйл, Златан Ибрагимович, Гонсало Игуаин.
Фото «СЭ»
«СЭ» провожает легенд.

Златан Ибрагимович (41 год)

Это случилось — Златан все-таки закончил. Шведский форвард выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Завоевал 32 трофея, забил под 600 мячей и красиво попрощался: при полных трибунах «Сан-Сиро» вышел на поле с микрофоном, произнес речь, искупался в овациях и даже заплакал. Таким Златана мы не видели никогда. Болельщики «Милана» тоже провожали легенду со слезами на глазах.

Фанаты «Вероны», с которым в тот вечер встречался «Милан», начали свистеть, когда швед произносил речь. Златан отреагировал в фирменном стиле: «Продолжайте. Это лучший момент для вас в этом сезоне — вы увидели меня». После этой фразы Ибра сорвал овации миланской публики.

Уже после церемонии Златан написал прощальную речь в своих соцсетях.

«Я родился в Мальме. Вырос в Амстердаме. Стал мудрее в Турине. Стал львом в Барселоне. Вырос в Милане. И обрел новые перспективы в Париже. Набрался выдержки в Манчестере и повеселился в Лос-Анджелесе. И, наконец, обрел покой на новой родине в Милане.

Меня создали вы. И наследие, которое я надеюсь оставить после себя, — это все новые Златаны, созданные мной. Все те, у кого сердце льва. Все те, у кого в глазах горит огонь. Все те, кто искренне понимает, что невозможного нет".

По данным Calciomercato, летом Ибрагимович останется в «Милане» и получит должность в клубе: именно Златан станет связующим звеном между руководством и командой.

Гарет Бэйл вместо футбола теперь играет в гольф.
Фото Global Look Press

Гарет Бэйл (33 года)

В период расцвета карьеры Бэйла вряд ли кто-то мог представить, что он закончит в 33. Но в последние годы Гарет, кажется, потерял мотивацию, а после вылета сборной Уэльса с ЧМ-2022 окончательно решил завязать с большим футболом.

Показательно, что спустя всего две недели после ухода Бэйл отправился на профессиональный турнир по гольфу, который он любил, возможно, даже больше, чем футбол.

В мае пошли слухи о том, что Гарет может возобновить карьеру, но его агент все опроверг: «Он больше не хочет играть. Сейчас у него прекрасная жизнь. Он со своей семьей, проводит много времени с детьми — именно этим он хочет заниматься».

Бэйл выступал за «Саутгемптон», «Тоттенхэм», «Реал» и «Лос-Анджелес». В 665 матчах он забил 227 голов и выиграл 22 трофея, главные из которых — пять кубков Лиги чемпионов с «Реалом».

Хоакин (41 год)

Икона «Бетиса» завершала сезон в слезах после своего 622-го матча в ла лиге — рекордного для чемпионата! На стадионе «Бенито Вильямарин» после игры последнего тура с «Валенсией», цвета которой Хоакин тоже защищал, испанец трогательно попрощался с болельщиками и любимым клубом.

«Благодаря этим фанатам я стал Хоакином. Много эмоций, много воспоминаний... Очень трогательный день», — не переставая плакать, говорил ветеран.

В начале июня «Бетис» провел прощальный матч Хоакина, в котором поучаствовали его друзья: Серхио Рамос, Икер Касильяс, Хавьер Савиола, Санти Касорла, Гути, Пепе Рейна, Руд ван Нистелрой и другие культовые футболисты.

Месут Озил (34 года)

Немецкий хавбек объявил о завершении карьеры весной: в турецком «Истанбуле» в прошедшем сезоне он сыграл лишь в четырех матчах, часто не попадая в состав из-за травм. Поэтому Озил решил остановиться.

«Мне выпала честь быть профессиональным футболистом вот уже почти 17 лет, и я невероятно благодарен за эту возможность. Но в последние недели и месяцы, перенеся вдобавок ко всему несколько травм, мне становилось все более и более ясно, что пришло время покинуть большую футбольную арену», — сообщил Месут в соцсетях.

«Шальке», «Вердер», «Арсенал», «Фенербахче», «Истанбул» и, конечно, «Реал» — немец провел славную карьеру, выиграв 10 клубных трофеев. Ему не покорилась только Лига чемпионов. Зато есть золото чемпионата мира, завоеванное в 2014 году.

Гонсало Игуаин.
Фото Global Look Press

Гонсало Игуаин (35 лет)

Аргентинский нападающий доигрывал в МЛС в «Интере» Майами, где освободил десятку для приезда Лео Месси. Но запомнится Гонсало по хайлайтам в «Реале», «Ювентусе», «Наполи», «Милане» и «Челси».

Золото в Испании и Италии, национальные кубки и победа в Лиге Европы с «Челси» — Игуаин уходит с приличной коллекцией трофеев.

Когда пришел момент объявить об уходе, Гонсало не смог сдержать слез.

Жерар Пике (36 лет)

В ноябре Пике провел свой последний матч за «Барселону» против «Альмерии» и объявил о завершении карьеры.

«Мой дедушка сделал меня частью этого клуба с самого моего рождения. Я здесь родился и здесь умру. Это не прощание, и я абсолютно убежден, что вернусь в этот клуб. Да здравствует «Барса»! — сказал испанец в своей прощальной речи на «Камп Ноу».

Теперь Жерар активно занимается развитием «Кингс Лиги» — аналога нашей Медиалиги, которую создал футболист.

Фернандо Льоренте (38 лет)

В прошлом сезоне испанский форвард играл за «Эйбар» и, когда его контракт истек, остался без клуба. В феврале этого года он сообщил, что официально завершил карьеру и будет играть в падел. Правда, весной чемпион мира и Европы все-таки соскучился по футболу и выразил желание заявиться в Медиалигу Пике.

Эммануэль Адебайор (39 лет)

Тоголезский нападающий пару лет назад покинул европейский футбол и доигрывал сначала в «Олимпии Асунсьон» из Парагвая, а затем в «Семасси» из Того. В феврале Адебайор приезжал в Москву на Кубок легенд-2023 и играл за команду звезд Африки. Уже тогда стало понятно, что он заканчивает. В марте Эммануэль официально сообщил о завершении карьеры.

Марек Гамшик (35 лет)

Легенда «Наполи» и сборной Словакии последние сезоны провел в «Трабзонспоре», с которым год назад стал чемпионом Турции. Это его единственный чемпионский титул в карьере.

Сезон-2022/23 стал для него последним — в июне Гамшик сообщил, что завершает яркую карьеру.

Лукас Лейва.
Фото Global Look Press

Лукас Лейва (36 лет)

Бразильца многие помнят по выступлениям за «Ливерпуль» и «Лацио». В марте этого года Лейва был вынужден завязать с футболом из-за проблем с сердцем. Врачи выявили у него рубцовый фиброз миокарда. Символично, что последним клубом бразильца стал «Гремио» — его первый клуб в карьере.

Мартен Стекеленбург (40 лет)

Легендарный голландский вратарь в этом сезоне не сыграл ни одного официального матча за «Аякс». В мае клуб объявил, что Стекеленбург завершит карьеру. После сезона клубные медиа выпустили большое прощальное видео с культовым голкипером, который провел за амстердамский гранд под 300 матчей.

Кевин-Принс Боатенг (36 лет)

Год назад экс-игрок «Милана», «Барсы» и «Тоттенхэма» ярко отмечал продление контракта с «Гертой» — он заказал 2023 кебаба для болельщиков. Тогда же ганец анонсировал, что это его последний сезон. И он получился провальным: берлинский клуб вылетел во вторую лигу и теперь будет пытаться вернуться, но уже без Кевина-Принса.

Боян Кркич (32 года)

32-летний испанец сообщил о завершении карьеры весной во время мероприятия, которое проходило на «Камп Ноу»: «Я попал в систему «Барсы», когда мне было восемь лет, и теперь, в 32 года, после многих лет, я хочу с гордостью объявить, что мой этап профессионального футболиста подходит к концу. Я очень благодарен за все, что я испытал. Чувствую, что мое время пришло. Я завершаю карьеру», — заявил испанец на церемонии.

Последним клубом Бояна был японский «Виссел Кобе».

Доменико Кришито (36 лет)

В ноябре прошлого года Кришито объявил о завершении карьеры, но не смог удержаться от очередного приглашения «Дженоа», который выступал в серии В. Итальянец вернулся в футбол на полгода, чтобы помочь клубу выкарабкаться в серию А.

В итоге Доменико ждал красивейший финал: в своем последнем матче он играл против прямых конкурентов «Бари» и помог «Дженоа» победить (4:3), забив победный гол с пенальти на 95-й минуте.

Ради такого праздника и эмоций точно стоило пережить этот сезон.

Кристиан Родригес (37 лет)

Уругвайский защитник зажигал в «ПСЖ», «Бенфике», «Атлетико», «Порту» и «Парме», а последние годы провел на родине. В январе Родригес сообщил о завершении карьеры. В сборной Уругвая хавбек провел более ста матчей, а последним крупным турниром для него стал ЧМ-2018 в России.

Матиас Фернандес (37 лет)

Легендарный чилиец играл за «Вильярреал», «Спортинг», «Фиорентину» и «Милан», а последние три года пылил на родине за «Ла-Серену». В феврале Матиас объявил, что уходит из футбола. В сборной у Фернандеса более 70 матчей и победа на Кубке Америки в 2015 году.

Элджеро Элиа (36 лет)

Голландец Элиа считался большим талантом — в 17 лет дебютировал за «АДО Ден Хааг», забил в дебютном матче за сборную, был в заявке той самой команды, которая играла в финале ЧМ-2010. Но карьера Элджеро стала разочарованием: после «Гамбурга» он получил главное предложение — от «Ювентуса». И провалился в Турине — весь сезон провел на скамейке, после чего покинул команду. Два года назад вернулся в родной клуб, а прошлой зимой объявил, что завершает карьеру. ESPN сообщал, что после футбола Элиа увлекся музыкой и стал рэпером.

Элджеро Элиа.
Фото Global Look Press

Бурак Йылмаз (37 лет)

Турецкий форвард почти всю карьеру провел на родине, где регулярно отличался за «Галатасарай», «Трабзонспор» и «Бешикташ». В 2020-м Йылмаза купил «Лилль», вместе с которым он выиграл чемпионат Франции. Последним клубом Бурака стала «Фортуна Ситтард» из Нидерландов. Йылмаз забил 9 голов в 26 матчах, а после этого сезона решил расторгнуть контракт и завершить карьеру. Нападающий уже сообщил, что теперь хочет стать тренером.

Шиме Врсалько (31 год)

Хорват выступал за загребское «Динамо», «Атлетико», «Дженоа», «Интер», «Сассуоло», а его последним клубом стал «Олимпиакос». Правда, в Греции карьера не задалась: Врсалько редко выходил на поле, страдал из-за травм и осенью расторг контракт. Весной этого года Шиме заявил, что не собирается возвращаться в футбол и сосредоточится на агентской деятельности.

Жоао Миранда (38 лет)

Бразильского защитника помнят по игре в «Атлетико» и «Интере». В составе команды Диего Симеоне Миранда выигрывал чемпионат Испании, Лигу Европы, Суперкубок Европы и доходил до финала Лиги чемпионов. Из Италии Жоао уехал в Китай, где выступал за «Цзянсу Сунин». А его последним клубом стал «Сан-Паулу».

«Время пришло. Всем, кто меня поддерживал, я особенно благодарен. Большое спасибо, футбол!» — написал Миранда в январе этого года.

Йонас Хектор (33 года)

Всю свою профессиональную карьеру защитник, которого называли самым скромным игроком сборной Германии, провел в одном клубе — «Кельне». Хектор не стал большой звездой, но немецкие болельщики всегда ценили его за преданность одной команде (хотя Йонас давно мог перейти в «Баварию»).

Хектор ушел из сборной в 2017 году после смерти брата, чтобы больше времени проводить с семьей. Клубную карьеру он завершил по схожей причине: устал от постоянного стресса, внимания и публичности.

Гарет Бэйл
Гонсало Игуаин
Доменико Кришито
Жерар Пике
Златан Ибрагимович
Марек Хамшик
Месут Озил
Фернандо Льоренте
Хоакин Санчес Родригес
Эмманюэль Адебайор
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