Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022

«Альбиселесте» стала победителем Финалиссимы-2022.

Спрессованный постпандемийный календарь сборных приучил к тому, что международные турниры идут один за другим. Год назад параллельно прошли Евро-2020 и Кубок Америки. Зимой — Кубок Африки. На этом фоне нынешнее лето с частью Лиги наций смотрится скромно даже с поправкой на обилие матчей с приставкой «топ». И все же один трофей — возрожденный под новой вывеской Кубок Артемио Франки — в среду разыграли на «Уэмбли».

Были, конечно, опасения, что, несмотря на громкую афишу, мы увидим что-то близкое к обычным товарищеским матчам. Однако с первых минут стало понятно: в Лондоне все будет по-взрослому. Забитые до отказа и очень эмоциональные трибуны сразу задали тон, да и на поле тоже было жарко. Жоржиньо, свалив Месси недалеко от штрафной, возмущался после свистка арбитра так, словно перенесся на машине времени на год назад — в финал триумфального для Италии европейского первенства.

Ну а Лео — как часто случается в сборной в последнее время — поймал вдохновение. Кажется, за год в Париже такого Месси не видели ни разу. Здесь же в первой части тайма почти каждое решение капитана гарантировало остроту и вызывало взрыв восторга на трибунах. Благо, там преимущество аргентинцев было колоссальным, и когда болельщики «альбиселесте» начинали петь, возникало стойкое ощущение, что игра проходит где-то в Буэнос-Айресе.

Начал Месси с попадания в «стенку». Затем размял одноклубника Доннарумму ударом из центра в штрафной, а потом случился очередной сеанс волшебства. Находясь спиной к воротам, Лео сымитировал движение в центр, после чего ушел от купившегося на финт Ди Лоренцо, как гоночный болид от малолитражки. Ну а передача в площадь ворот точно на ногу Лаутаро Мартинесу перевела в ранг статистов всю итальянскую оборону во главе с прощавшимся со «скуадрой адзуррой» Кьеллини.

37-летнего защитника, который в среду в 117-й раз облачился в футболку национальной команды и уступает по этому показателю только Фабио Каннаварро, Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффону, было даже немного жаль. Особенно в тот момент, когда Аргентина удвоила счет, проведя идеальную контратаку имени двух Мартинесов. Голкипер Эмилиано сильно направил мяч к центральному кругу, а форвард Лаутаро, эффектно разобравшись с оппонентом, выдал гениальный пас в штрафную. В результате не успевший за соперником Кьеллини оказался беспомощен ровно так же, как и Доннарумма, над которым издевательски подсек мяч Ди Мария.

В обороне Италия в принципе смотрелась жалко. В атаке тоже мало что получалось, если не считать разминочных для вратаря ударов и силового давления, вылившегося в верховое единоборство, в котором Бонуччи локтем заехал в ухо Месси. Защитник «Ювентуса» явно был не в своей тарелке и в начале второго тайма едва не забил в собственные ворота, отдав неудачную передачу назад. От персонального позора Бонуччи — а в других эпизодах от унижения — Италию спас исключительно Доннарумма. Шансов у него не было только в компенсированное время, когда прорыв Месси завершился голом Дибалы. В целом же игра в Лондоне показала: работы у Робертом Манчини непочатый край, и определенная перезагрузка «адзурри» необходима.

Лионель Месси против Эмерсона в матче Италия — Аргентина (0:3). Фото Reuters Фото Reuters

А для Аргентины, которая продлила беспроигрышную серию до рекордных 32 матчей, победа на «Уэмбли» стала очередным подтверждением верности выбранного пути. Сейчас даже смешно вспоминать, сколько скепсиса вызвало в свое время назначение на пост главного тренера Лионеля Скалони, и как его критиковали за мнимый прагматизм. На самом деле 44-летний специалист строил команду, способную бороться за титулы, и теперь болельщики и пресса называют ее не иначе, как «Скалонета».

Нынешние аргентинцы могут быть разными. С горящими глазами — на результат — биться в кровь ради долгожданного трофея Месси в финале Кубка Америки, или демонстрировать тотальное доминирование, как против Италии. И есть даже не ощущение, а уверенность, что на ЧМ-2022 Аргентина будет одним из фаворитов.