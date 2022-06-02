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Сегодня, 00:30

Месси и Ди Мария уничтожили Италию. Такая Аргентина будет одним из фаворитов ЧМ-2022

Сборная Аргентины выиграла первую в истории Финалиссиму
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Футболисты сборной Аргентины с кубком Финалиссимы.
Фото Reuters
Лионель Месси против Эмерсона в матче Италия — Аргентина (0:3).
Фото Reuters
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«Альбиселесте» стала победителем Финалиссимы-2022.
Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
0:3
Аргентина
Голы
Мартинес, 28 (0:1), Ди Мария, 45+1 (0:2), Дибала, 90+4 (0:3)
Италия
Доннарумма Ди Лоренцо Кьеллини (Локателли, 47) Эмерсон (Бастони, 77) Бонуччи Жоржиньо Бернардески (Лаццари, 47) Пессина (Спинаццола, 62) Барелла Белотти (Скамакка, 46) Распадори
Аргентина
Мартинес Тальяфико Молина Ромеро (Пеццела, 84) Отаменди де Пауль (Паласиос, 76) Ди Мария (Гонсалес, 90+1) Родригес Ло Сельсо (Дибала, 90+1) Месси Мартинес (Альварес, 84)
Предупреждения
Бонуччи 39’, Ди Лоренцо 72’, Барелла 77’  -  Отаменди 23’
Судьи
Маса (Чили)

Спрессованный постпандемийный календарь сборных приучил к тому, что международные турниры идут один за другим. Год назад параллельно прошли Евро-2020 и Кубок Америки. Зимой — Кубок Африки. На этом фоне нынешнее лето с частью Лиги наций смотрится скромно даже с поправкой на обилие матчей с приставкой «топ». И все же один трофей — возрожденный под новой вывеской Кубок Артемио Франки — в среду разыграли на «Уэмбли».

Были, конечно, опасения, что, несмотря на громкую афишу, мы увидим что-то близкое к обычным товарищеским матчам. Однако с первых минут стало понятно: в Лондоне все будет по-взрослому. Забитые до отказа и очень эмоциональные трибуны сразу задали тон, да и на поле тоже было жарко. Жоржиньо, свалив Месси недалеко от штрафной, возмущался после свистка арбитра так, словно перенесся на машине времени на год назад — в финал триумфального для Италии европейского первенства.

Ну а Лео — как часто случается в сборной в последнее время — поймал вдохновение. Кажется, за год в Париже такого Месси не видели ни разу. Здесь же в первой части тайма почти каждое решение капитана гарантировало остроту и вызывало взрыв восторга на трибунах. Благо, там преимущество аргентинцев было колоссальным, и когда болельщики «альбиселесте» начинали петь, возникало стойкое ощущение, что игра проходит где-то в Буэнос-Айресе.

Начал Месси с попадания в «стенку». Затем размял одноклубника Доннарумму ударом из центра в штрафной, а потом случился очередной сеанс волшебства. Находясь спиной к воротам, Лео сымитировал движение в центр, после чего ушел от купившегося на финт Ди Лоренцо, как гоночный болид от малолитражки. Ну а передача в площадь ворот точно на ногу Лаутаро Мартинесу перевела в ранг статистов всю итальянскую оборону во главе с прощавшимся со «скуадрой адзуррой» Кьеллини.

37-летнего защитника, который в среду в 117-й раз облачился в футболку национальной команды и уступает по этому показателю только Фабио Каннаварро, Паоло Мальдини и Джанлуиджи Буффону, было даже немного жаль. Особенно в тот момент, когда Аргентина удвоила счет, проведя идеальную контратаку имени двух Мартинесов. Голкипер Эмилиано сильно направил мяч к центральному кругу, а форвард Лаутаро, эффектно разобравшись с оппонентом, выдал гениальный пас в штрафную. В результате не успевший за соперником Кьеллини оказался беспомощен ровно так же, как и Доннарумма, над которым издевательски подсек мяч Ди Мария.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между Шотландией и&nbsp;Украиной (1:3). Украина пробилась в финал плей-офф ЧМ-2022. Шотландию обыграли, дальше — Уэльс

В обороне Италия в принципе смотрелась жалко. В атаке тоже мало что получалось, если не считать разминочных для вратаря ударов и силового давления, вылившегося в верховое единоборство, в котором Бонуччи локтем заехал в ухо Месси. Защитник «Ювентуса» явно был не в своей тарелке и в начале второго тайма едва не забил в собственные ворота, отдав неудачную передачу назад. От персонального позора Бонуччи — а в других эпизодах от унижения — Италию спас исключительно Доннарумма. Шансов у него не было только в компенсированное время, когда прорыв Месси завершился голом Дибалы. В целом же игра в Лондоне показала: работы у Робертом Манчини непочатый край, и определенная перезагрузка «адзурри» необходима.

Матч Италия - Аргентина (0:3). Фото Reuters
Лионель Месси против Эмерсона в матче Италия — Аргентина (0:3). Фото Reuters
Фото Reuters

А для Аргентины, которая продлила беспроигрышную серию до рекордных 32 матчей, победа на «Уэмбли» стала очередным подтверждением верности выбранного пути. Сейчас даже смешно вспоминать, сколько скепсиса вызвало в свое время назначение на пост главного тренера Лионеля Скалони, и как его критиковали за мнимый прагматизм. На самом деле 44-летний специалист строил команду, способную бороться за титулы, и теперь болельщики и пресса называют ее не иначе, как «Скалонета».

Нынешние аргентинцы могут быть разными. С горящими глазами — на результат — биться в кровь ради долгожданного трофея Месси в финале Кубка Америки, или демонстрировать тотальное доминирование, как против Италии. И есть даже не ощущение, а уверенность, что на ЧМ-2022 Аргентина будет одним из фаворитов.

Анхель Ди Мария
Лионель Месси
Роберто Манчини
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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