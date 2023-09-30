Первый тренер Дзагоева объяснил переход игрока в «Ламию»: «Думаю, Алан просто захотел за границей пожить»

Первый тренер полузащитника Алана Дзагоева Юрий Наниев прокомментировал переход игрока в греческую «Ламию». 33-летний россиянин подписал контракт на один сезон.

«Думаю, Алан просто захотел за границей пожить. По крайней мере, не из-за футбола. Наверное, там получше, спокойнее, поэтому решил перебраться туда. Будем смотреть за его успехами, что он там сделает. Пожелаем ему удачи — пусть покоряет Европу. Но, конечно, лучше было бы в России поиграть. Все хотели бы видеть его в «Алании». Вот это то, что нужно было, елки-палки. Жаль. Но, может, он еще вернется», — цитирует Sport24 Наниева.

Последним клубом Дзагоева был «Рубин», контракт с которым истек летом этого года. Ранее полузащитник играл за ЦСКА.

После 6 туров «Ламия» с 6 очками занимает 9-е место в чемпионате Греции.