Канчельскис опроверг информацию о возможном назначении в сборную Киргизии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что может возглавить сборную Киргизии по футболу.

Ранее Championat.asia сообщал о том, что Александр Крестинин покинет пост главного тренера сборной. Его место может занять Андрей Канчельскис.

«Могут говорить все что угодно. Меня видели в Киргизии? На прошлой неделе могли увидеть меня в Казахстане. В Киргизию я прилетел на матч, на который пригласили друзья. Никаких предложений мне не поступало», — сказал Канчельскис «СЭ».

Последним местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор» в сезоне-2019/20.