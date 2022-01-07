Первая футбольная рок-звезда Италии: он играл против сборной СССР, а в 24 года нелепо погиб от рук собственного фаната

Трагическая история Джиджи Мерони, который считался главным талантом поколения.

Его переход в «Ювентус» мог обернуться забастовкой

Мерони родился 24 февраля 1943 года в Комо в семье работников текстильной фабрики. Его отец умер, когда маленькому Джиджи было всего два года. Он рано увлекся футболом, часами возясь с мячом на заднем дворе дома. Когда Мерони было 17 лет, он попал в местную команду, выступавшую тогда в серии В. Слухи о молодом таланте быстро распространялись по Италии, и уже через два года он оказался в «Дженоа» — клубе, игравшем в высшем дивизионе. Первый год в Генуе получился для Мерони непростым — он никак не мог отвоевать место в стартовом составе. Перед началом чемпионата-1963/64 он провалил допинг-тест (как и три его партнера по команде) и получил пятиматчевую дисквалификацию. Тем не менее Мерони постепенно сумел стать одним из лидеров «Дженоа», а летом 1964 года перешел в «Торино».

Несмотря на то что после печально знаменитой авиакатастрофы на холме Суперга, в которой погибла, пожалуй, лучшая команда в истории клуба, прошло 15 лет, «быки» никак не могли оправиться после трагедии. Хотя президент «Торо» Орфео Пьянелли делал для этого все возможное. В середине 60-х он сумел собрать молодую и задорную команду, неотъемлемой частью которой стал Мерони. В первый его сезон в клубе «Торино» финишировал в чемпионате третьим, опередив «Ювентус» и уступив только двум клубам из Милана. Но за этим последовал новый спад — 10-е и 7-е места.

К тому же летом 1966 года в «Милан» ушел тренер Нерео Рокко. Знаменитый специалист считается одним из отцов катеначчо, но «Торино» при нем играл в сбалансированный футбол — надежно сзади и изобретательно впереди. А Мерони, выступавший на позиции правого крайнего нападающего, стал лидером команды.

Luigi Meroni con la maglia di Genoa e Torino pic.twitter.com/mNSfTxfEjk — allafacciadelcalcio (@facciacalcio) December 22, 2016

Летом 1966-го Джиджи в составе сборной Италии поехал на чемпионат мира. Но турнир в Англии стал для «Скуадры адзурры» настоящей катастрофой — итальянцы умудрились проиграть КНДР и не вышли из группы. А Мерони сыграл только в одном матче — против СССР (0:1).

Летом 1967 года легендарный патрон «Ювентуса» Джанни Аньелли сделал попытку приобрести вингера за невероятные по тем временам 750 миллионов лир (примерно 380 тысяч евро). Однако болельщики «Торино», узнав об этом, устроили массовые протесты, а те из них, кто работал на заводе «Фиат», пригрозили забастовкой, если переход состоится. Аньелли от своей идеи отказался.

?? Luigi #Meroni fich? por el Torino en 1964 y all? se convirti? en uno de los mejores jugadores del planeta.



? Descarado como nadie. Regateaba a sus rivales sin dificultad, lideraba su club y era internacional por Italia. Un genio que, adem?s, era diferente al resto. pic.twitter.com/kQzp1xLqlc — Diego Campoy (@DCampoy10) April 13, 2020

Гранатовая Бабочка

Мерони так и не успел выиграть ни одного трофея, если не считать Кубка Италии-1967/68, в число победителей которого его принято записывать посмертно. Почему же его вспоминают до сих пор? Джиджи был любимцем болельщиков, одним из тех футболистов, смотреть на игру которых ходили специально. Дриблинг Мерони, неповторимый и уникальный, стал легендой. Болельщики «Торино» звали его Гранатовой Бабочкой за манеру игры. При этом сам Джиджи тоже не мог объяснить, как он это делает.

«Знаете, дриблинг — это очень индивидуальная штука. Что-то инстинктивное. Я совершенно не помню те движения, что делаю, когда бегу к воротам. Не могу объяснить, в чем мой секрет, просто потому что я сам не знаю этого», — говорил он в одном из интервью.

«Если честно, то я не думаю, что в Италии потом появился кто-то, хотя бы отдаленно похожий на Мерони. Единственный современный футболист, кто приблизился к нему, — это Криштиану Роналду», — считает биограф Мерони Пьерлуиджи Комерио.

Со своей манерой игры Джиджи идеально вписывался в общую политико-культурную атмосферу 60-х. «Следуя за ним, мы, как дети, словно открывали для себя новый большой мир. Он стал для нас символом всех тех новых идей, которые буквально витали вокруг в это время», — говорит еще один его биограф, Нандо Дала Кьеза.

Luigi Meroni, una figura tr?gica que devolvi? la sonrisa al Torino https://t.co/N1AiVLeCTX pic.twitter.com/7EBOZ8Y7TT — Panenka (@RevistaPanenka) January 18, 2016

Роман с актрисой и прогулки с курицей

А культовый статус Мерони обрел еще до своей гибели в автокатастрофе, став первой футбольной рок-звездой в Италии. Джиджи регулярно попадал не только на полосы спортивных газет, но и в светскую хронику. Параллельно с ним в Англии похожая история происходила с Джорджем Бестом — и сравнение со звездой «Манчестер Юнайтед» было неизбежно. Мерони прозвали Битником, а Рокко частенько ворчал: «Этот гребаный битл».

Правда, в отличие от Беста, Мерони почти не пил и вечера предпочитал проводить дома. Он любил читать книги, сочинять стихи и рисовать — его абстрактная живопись очень даже неплоха.

15/10/1967 Muore investito da un'auto, mentre attraversava corso Re Umberto, a Torino ,Luigi Meroni la Farfalla Granata pic.twitter.com/xO1hebgiPJ — Anonima Friulana incompresa ?? (@squopellediluna) October 15, 2020

Его роман с Кристиной Удерштадт обсуждала вся страна. Италия — страна католическая, а Турин — город консервативный, поэтому то, что Мерони встречался с девушкой, которую фактически увел у другого мужчины, воспринималось крайне неоднозначно.

Джиджи и Кристина познакомились еще до того, как футболист перешел в «Торино». Однажды Удерштадт оказалась на съемочной площадке фильма Федерико Феллини «Боккаччо 70», где ее увидел помощник режиссера Луиджи Петрини и без памяти влюбился. Он отправился к родителям девушки и попросил ее руки. Те ответили согласием, и Кристина вынуждена была подчиниться.

Она переехала с Петрини в Рим, но продолжала встречаться с Мерони и пыталась добиться развода. В итоге Петрини позволил ей уйти, хотя формально они и оставались мужем и женой.

Есть и другие истории. Однажды в дверь квартиры Мерони в Турине постучался торговец и пожаловался, что ничего не может продать. Тогда Джиджи купил у него 20 томов энциклопедии и привез их в дом своей сестры в Комо. Когда игрок уехал, она открыла книги и увидела, что все они на английском языке, хотя Мерони не знал на нем ни единого слова.

Мерони любил гулять по историческому центру Комо с курицей на поводке. Когда Удерштадт спросила его, зачем он это делает, Джиджи ответил: «Если все вокруг ходят с собакой на поводке, то почему я не могу ходить с курицей?» Иногда он специально останавливался посреди улицы, чтобы покормить ее.

Когда партнеры Мерони по «Торино» повально увлекались новыми спортивными машинами, тот купил себе винтажный «Фиат Балилья» 1930 года выпуска и ездил на нем.

Партнер Мерони по «Торино» Наталино Фоссати вспоминал, что, когда все вокруг ходили в джинсах, Мерони выделялся своим внешним видом. Когда Эдмондо Фаббри позвал его в сборную Италии, Джиджи ответил, что ему нужно сделать новую прическу. Тренер заявил, что Мерони не поедет на чемпионат мира-1966, если не подстрижется нормально. Джиджи ответил, что никто никогда не коснется его волос. Но ночью Фоссати, который делил с ним комнату на базе, взял ножницы и подстриг его. Когда утром Мерони это увидел, то сумел сдержаться и остался спокойным. Хотя и сходил к своему парикмахеру, чтобы тот привел его волосы в порядок.

Le 15 octobre 1967 disparaissait tragiquement Luigi MERONI. Cet ?v?nement tragique fut ? l'origine de la haine entre tifosi du Torino et de la Juventus. L'histoire ici : https://t.co/ltHm275pXv pic.twitter.com/2HE1WVAhk0 — Old School Panini (@OldSchoolPanini) October 15, 2020

Человек, сбивший Мерони, потом стал президентом «Торино»

И даже история смерти Мерони стала легендарной. 15 октября 1967 года он вместе с партнером по команде Фабрицио Полетти отправился в центр Турина. Было воскресенье. Днем «Торино» на своем поле обыграл «Сампдорию» — 4:2. Обычно после матча футболисты оставались на ночь на базе, но тут получили выходной. Молодые люди переходили оживленную улицу рядом с домом Мерони. Они дошли до середины и стали ждать зеленого сигнала светофора. Мимо них промчалась машина, Мерони и Полетти отскочили назад и угодили под автомобиль, ехавший в противоположном направлении. Полетти отделался легкими повреждениями. Бездыханное тело Джиджи доставили в больницу, где он и скончался.

За рулем сбившей футболистов машины был 19-летний Аттилио Ромеро. Он был фанатом «Торино», а его любимым футболистом был Мерони... И совсем уж невероятно, что 33 года спустя Ромеро, ставший успешным бизнесменом, занял пост президента «быков». При нем клуб пережил один из худших периодов в истории, вылетев в серию В и став банкротом.

Luigi Meroni (Como, 24 febbraio 1943 — Torino, 15 ottobre 1967): un pensiero per la «Farfalla Granata» #Torino pic.twitter.com/1M8r5rVauG — Fabrizio Milanesio (@fabmil69) October 15, 2015

Проститься с Мерони на его похороны пришло 20 тысяч человек. В их числе были и его партнеры по «Торино», которым в выходные предстояло дерби с «Ювентусом». «Быки» выиграли — 4:0. Близкий друг Мерони Нестор Комбин сделал хет-трик, падая на газон в слезах после каждого гола.