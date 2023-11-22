Де Бьязи покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций страны (AFFA).

AFFA решила не продлевать контракт с 67-летним итальянцем. Де Бьязи тренировал национальную команду с 2020 года. Ранее он возглавлял сборную Албании, а также клубы «Торино», «Леванте», «Удинезе» и «Алавес».

Азербайджан занял 4-е место в группе F отборочного турнира чемпионата Европы-2024 и выбыл из квалификации.