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Сегодня, 13:51

Де Бьязи покинул пост главного тренера сборной Азербайджана

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи покинул свой пост, сообщает пресс-служба Ассоциации футбольных федераций страны (AFFA).

AFFA решила не продлевать контракт с 67-летним итальянцем. Де Бьязи тренировал национальную команду с 2020 года. Ранее он возглавлял сборную Албании, а также клубы «Торино», «Леванте», «Удинезе» и «Алавес».

Азербайджан занял 4-е место в группе F отборочного турнира чемпионата Европы-2024 и выбыл из квалификации.

Футбол
Сборная Азербайджана по футболу
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