«Только сумасшедший смог бы сделать это». Как Ибрагимович забил свой лучший гол и похоронил несколько карьер

Тот самый великий удар через себя.

14 ноября 2012 года молодой и перспективный швед Златан Ибрагимович еще в юном 31-летнем возрасте приехал в качестве капитана национальной команды на открытие нового стадиона в Стокгольме «Френдс Арена». В качестве основного события — товарищеская игра со сборной Англии.

Матч мог запомниться множеством событий: сотая игра Стивена Джеррарда в майке «Трех львов», дебют сразу шести футболистов в составе сборной Англии, покер Златана и, в конце концов, само яркое открытие арены с победой шведов. Но Ибра умудрился переплюнуть самого себя. Его четвертый мяч в матче заставил всех забыть даже о трех предыдущих, не говоря уже об остальных событиях.

На 90+1-й минуте Швеция вела 3:2 и не особенно стремилась в атаку. Один из скандинавов вынес мяч на чужую половину поля, где у англичан возникла неразбериха. Два защитника и вратарь Джо Харт одновременно пошли на мяч, пока Ибрагимович притаился рядом. Харт сыграл головой, но очень слабо. Защитники побежали страховать голкипера, но им не хватило времени. Златан, не потратив ни секунды на обработку, пробил через себя с 30 метров точно в створ ворот.

Джеррард за свою продолжительную карьеру забил множество красивых голов, но этот мяч Ибры назвал лучшим из тех, что когда-либо видел. Главный тренер сборной Швеции Эрик Хамрен тоже не сдерживался, раздавая комплименты капитану.

«Иногда кажется, что ты играешь в компьютерную игру, где можно делать невероятные вещи. Это невозможно, тот четвертый гол», — сказал пораженный Хамрен.

Его визави Рой Ходжсон без лишних эмоций посетовал на плохую игру своего вратаря: «Это был не лучший день Джо Харта».

К всеобщему удивлению, сам герой вечера довольно скромно, в несвойственной ему манере, отозвался о забитом мяче. «Когда он (Джо Харт. — Прим. «СЭ») сыграл головой, я решил, что попробую забить. Ударил с лету, а когда приземлился, увидел, что защитник бежит в ворота. Это была неплохая попытка. Гол вышел прекрасным, но мне больше понравился первый. История — первый мяч на новой арене», — прокомментировал игру Златан.

Спустя годы Ибра выдал более привычную для себя фразу: «Сколько человек смогли бы сделать так? Только сумасшедший!»

А недавно в интервью Corriere della Sera Ибра сказал, что именно этот гол принес ему наибольшую радость: «Тот удар через себя с 30 метров в матче против Англии. Англичане всегда меня презирали, говорили, что я никогда не забивал им».

Что же касается матча в целом, то Швеция победила со счетом 4:2. На 76-й минуте встречи Англия вела 2:1, но дальше Ибрагимович плотно взялся за дело. Сотый матч в составе «Трех львов» Джеррард отметил голевой передачей на дебютанта Стивена Колкера. Что интересно, для защитника этот матч стал единственным в сборной Англии, несмотря на забитый мяч.

Большинство остальных дебютантов тоже не задержались в национальной команде. Леон Осман провел еще один матч, Уилфрид Заа выбрал сборную исторической родины — Кот-д'Ивуара, а Карл Дженкинсон и Райан Шоукросс больше не вызывались в команду.

Шоукросс даже стал посмешищем для собственной семьи: «Я стал предметом шуток в семье, потому что мои единственные 10 минут международной карьеры были разрушены одним человеком». Он вышел на поле на 75-й минуте, а уже к 90+1-й минуте 2:1 в пользу Англии превратились в 2:4.

Единственный, кто закрепился в английской команде, — Рахим Стерлинг. На момент дебюта ему было 17 лет и 342 дня. К 27 годам Стерлинг провел в составе сборной 72 матча, в которых забил 18 голов и отдал 24 передачи.

Ибрагимович предсказуемо получил приз имени Ференца Пушкаша за лучший гол года, который вручает ФИФА. В 40 лет швед продолжает радовать публику красивыми мячами, но подобный шедевр уже вряд ли повторит.