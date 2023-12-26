FourFourTwo опубликовал масштабный материал.

Британский журнал FourFourTwo регулярно публикует рейтинги и списки футболистов или тренеров. На этот раз журналисты назвали «50 самых влиятельных игроков в истории». Критерии издание описывает так: «Это НЕ список величайших игроков всех времен. Это перечень людей, определивших что-то в футболе. Некоторые из них повлияли на тактику, другие навсегда изменили представление о трансферном рынке или о собственной стране».

Важное уточнение: это не рейтинг. Футболисты расставлены по алфавиту, поэтому нумерации нет.

Вив Андерсон

Амплуа: защитник

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1974 — 1995

Чем известен: Первый темнокожий футболист в истории сборной Англии.

Хосе Андраде

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Уругвай

Годы карьеры: 1921 — 1934

Чем известен: Обладал невероятной техникой для своих времен. Номинально был крайним полузащитником, но первым стал смещаться в глубину поля.

Тьерри Анри. Фото Global Look Press

Тьерри Анри

Амплуа: нападающий

Гражданство: Франция

Годы карьеры: 1994 — 2014

Чем известен: До Анри центральные нападающие чаще всего исполняли роли «столбов», но француз ввел в моду смещения во фланги и в глубину. За счет игры по всему фронту атаки забил немало голов.

Освальдо Ардилес

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Аргентина

Годы карьеры: 1973 — 1991

Чем известен: В 1978 году Ардилес вместе с другим аргентинцем, Рикардо Вильей, перебрался в «Тоттенхэм». Для тех времен переходы иностранных футболистов в английскую лигу были диковинкой, но именно с этих двух игроков началась волна международных трансферов на Британские острова.

Франко Барези

Амплуа: защитник

Гражданство: Италия

Годы карьеры: 1977 — 1997

Чем известен: Один из ярчайших представителей вымершей позиции либеро. Барези был плеймейкером, играющим в обороне. Многие футболисты пытались копировать его стиль, а тренеры — черпали вдохновение в игре итальянца.

Франц Беккенбауэр. Фото Global Look Press

Франц Беккенбауэр

Амплуа: защитник

Гражданство: Германия

Годы карьеры: 1964 — 1983

Чем известен: Беккенбауэр — не только самая важная фигура в истории немецкого футбола, но и, возможно, величайший защитник всех времен, ведь из оборонительных футболистов только он дважды выигрывал «Золотой мяч». Он изобрел роль либеро, или чистильщика, — перехватывал мячи и тут же начинал атаки.

Дэвид Бекхэм

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1992 — 2013

Чем известен: Не только сделал себя поп-звездой, но и привлек невиданное ранее внимание к профессии футболиста. Совершил революцию в МЛС — приезд Бекхэма в США и его деятельность в Штатах вывела европейский футбол на новый уровень популярности в Америке. Сам тоже был выдающимся игроком: его голы и подачи со стандартов — часть наследия футбола.

Джордж Бест

Амплуа: нападающий

Гражданство: Северная Ирландия

Годы карьеры: 1963 — 1984

Чем известен: Задолго до Бекхэма стал первым «футболистом-плейбоем». Его остроумные цитаты о женщинах и выпивке давно в золотом фонде. При этом Бест и на поле оправдывал свою фамилию: выиграл «Золотой мяч» и забил немало красивых мячей.

Жан-Марк Босман

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Бельгия

Годы карьеры: 1983 — 1995

Чем известен: Был заурядным игроком, но успешным борцом с системой. Его судебные разбирательства привели к существенным изменениям правил трансферного рынка.

Джейми Варди. Фото Global Look Press

Джейми Варди

Амплуа: нападающий

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 2007 — настоящее время

Чем известен: Олицетворение сказочной победы «Лестера» в АПЛ-2015/16. Варди и его одноклубники доказали, что даже в невероятно сложной и конкурентной лиге завоевать трофей может и аутсайдер. История самого Варди тоже напоминает сказку: мальчик из глубинки, игравший в низших лигах, дошел до великого титула и рекорда всех времен (отличался в 11 матчах АПЛ подряд). Глядя на Джейми, многие футболисты понимают, что надежда есть всегда.

Джордж Веа

Амплуа: нападающий

Гражданство: Либерия

Годы карьеры: 1985 — 2001

Чем известен: Первый футболист без европейского паспорта, ставший обладателем «Золотого мяча», и единственный африканец, удостоенный этой награды. Веа вдохновил бесчисленное число людей на Черном континенте — действиями не только на поле, но и за его пределами. Его влияние простирается далеко за границы футбола — не просто так он с 2018 года руководит целой страной.

Карлос Воланте

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Аргентина

Годы карьеры: 1923 — 1943

Чем известен: Первым стал агрессивно обороняться — выдергиваться на соперников, встречать их высоко. Десятилетия спустя идеи Воланте переросли в то, что сейчас называется прессингом.

Гарринча. Фото Global Look Press

Гарринча

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 1951 — 1972

Чем известен: У Гарринчи были проблемы с ногами, но, несмотря на физические отклонения, он стал выдающимся футболистом — не только дважды выигрывал чемпионат мира, но и покорил мир своим неповторимым дриблингом.

Дьюла Грошич

Амплуа: вратарь

Гражданство: Венгрия

Годы карьеры: 1945 — 1962

Чем известен: Голкипер «могучих мадьяр» — легендарной сборной Венгрии 1950-х. Одним из первых стал играть за пределами штрафной, руководил защитой.

Альфредо Ди Стефано

Амплуа: нападающий

Гражданство: Аргентина/Испания

Годы карьеры: 1945 — 1966

Чем известен: Человек, выведший «Реал» на космический уровень. Во многом благодаря Ди Стефано «Королевский клуб» выиграл пять первых Кубков европейских чемпионов, а сам он вошел в историю как один из величайших бомбардиров.

Зинедин Зидан. Фото Global Look Press

Зинедин Зидан

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Франция

Годы карьеры: 1989 — 2006

Чем известен: Образец «десятки» — футболист без слабых мест, с сильнейшим характером и влиянием на игру. Вокруг Зидана строились целые команды. Ввел в широкий обиход «марсельскую рулетку» — финт, который часто именуют фамилией Зидана.

Андрес Иньеста

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Испания

Годы карьеры: 2001 — настоящее время

Чем известен: Воплощение тики-таки и человек, без которого «Барселона» конца 2000-х — начала 2010-х не стала бы великой. Иньеста не набил выдающуюся статистику по голам или голевым передачам, но нес в себе ДНК каталонского клуба. Он же прославился благодаря своей скромности и человеческим качествам — достаточно вспомнить майку, которую Иньеста продемонстрировал сразу после забитого им золотого гола в финале ЧМ-2010 («Дани Харке всегда с нами»).

Эрик Кантона

Амплуа: нападающий

Гражданство: Франция

Годы карьеры: 1983 — 1997

Чем известен: Был рок-звездой АПЛ и стал одним из тех, кто превращал матчи в шоу — как на поле, так и за его пределами. Кантона повлиял на приход в английский футбол массы зарубежных суперзвезд.

Амадео Каррисо

Амплуа: вратарь

Гражданство: Аргентина

Годы карьеры: 1945 — 1970

Чем известен: Первый аргентинский вратарь, носивший перчатки и игравший за пределами штрафной площади. Задолго до Рене Игиты и Хосе Луиса Чилаверта осмелился покидать ворота и зачастую действовал в роли последнего защитника. Первым стал выносить мяч от ворот для проведения контратак.

Йохан Кройф. Фото Global Look Press

Йохан Кройф

Амплуа: нападающий

Гражданство: Нидерланды

Годы карьеры: 1964 — 1984

Чем известен: Гений и один из блистательнейших умов, когда-либо игравших в футбол. На поле воплощал идеи великого тренера-новатора Ринуса Михелса. Изменил подход к тактике — Кройф показал, что действия и движения игроков без мяча не менее важны, чем с мячом. Став тренером, продолжил развивать идеи «тотального футбола» и тоже многого добился.

Филипп Лам

Амплуа: защитник

Гражданство: Германия

Годы карьеры: 2001 — 2017

Чем известен: Умнейший игрок, образцово видевший поле, хотя большую часть карьеры Лам провел на краю защиты. Когда Пеп Гвардиола, работая в «Баварии», это понял, то перевел Филиппа в опорную зону. Пожалуй, это одно из крупнейших тактических нововведений XXI века: после этого многие тренеры стали смещать крайних защитников в центр, и сам Гвардиола недавно повторил этот трюк в «Манчестер Сити».

Клод Макелеле

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Франция

Годы карьеры: 1991 — 2011

Чем известен: Жозе Моуринью как-то сказал: «Макелеле — это не фамилия, а амплуа». Француз изменил отношение к игре опорных полузащитников — он выгрызал мячи не грубыми подкатами, а выбором позиции и умением читать игру. Принципы Макелеле переняли многие выдающиеся опорники — Бускетс, Каземиро, Канте и другие.

Билл Маккракен

Амплуа: защитник

Гражданство: Северная Ирландия

Годы карьеры: 1900 — 1924

Чем известен: Первый игрок этого списка, если бы он был выстроен в хронологическом порядке. Маккракен придумал офсайдную ловушку. Его изобретение работало настолько успешно, что футбольные власти решили изменить правила: с тех пор между атакующим игроком и воротами в момент паса должно быть минимум два соперника.

Диего Марадона. Фото Global Look Press

Диего Марадона

Амплуа: нападающий

Гражданство: Аргентина

Годы карьеры: 1976 — 1997

Чем известен: Можно бесконечно перечислять, чем Марадона заслужил попасть в этот список. Пожалуй, главная заслуга аргентинца заключается в неоценимом наследии: он точно повлиял на огромное число мальчишек, полюбивших футбол благодаря ему.

Марта

Амплуа: нападающая

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 2000 — настоящее время

Чем известна: Пеле от женского футбола. Шесть раз признавалась лучшим игроком года по версии ФИФА, имеет десятки индивидуальных наград. Марте принадлежат даже такие рекорды, которые пока не покорялись мужчинам: например, она забила 17 голов на чемпионатах мира (у Мирослава Клозе 16).

Лионель Месси. Фото Global Look Press

Лионель Месси

Амплуа: нападающий

Гражданство: Аргентина

Годы карьеры: 2003 — настоящее время

Чем известен: Мальчик с дефицитом гормона роста, выигравший все главные футбольные титулы и ставший кумиром для целых поколений. Было бы странно, если бы Месси в этом списке не было.

Стэнли Мэттьюз

Амплуа: нападающий

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1932 — 1965

Чем известен: Первый в истории обладатель «Золотого мяча», но это далеко не главное достижение Мэттьюза. Он играл до 50 лет, причем на высоком уровне, и стал единственным футболистом, посвященным в рыцари во время игровой карьеры. Сэр заслужил это: на поле он был образцом джентльменского поведения и за всю карьеру не получил ни одного предупреждения.

Томас Мюллер

Амплуа: нападающий

Гражданство: Германия

Годы карьеры: 2008 — настоящее время

Чем известен: В немецком футболе существует термин Raumdeuter («раумдойтер»). Его придумал сам Томас Мюллер — так он ответил на вопрос о своей позиции на поле. Такого слова в немецком нет, но, если верить форварду «Баварии», означает оно футболиста, ищущего или исследующего пространство. Пожалуй, роль Мюллера на поле иначе сложно описать. Но вошел он в список не только по этой причине — его игре многие подражали и продолжают это делать.

Хидетоси Наката

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Япония

Годы карьеры: 1995 — 2006

Чем известен: Карьера Накаты была стремительной, но яркой. Он стал первой футбольной звездой из Азии и вообще привлек внимание консервативной Европы к соседнему континенту. Яркая внешность и игра Накаты поспособствовали тому, что сейчас уже никто не удивляется прорывам футболистов из Кореи, Японии и Ближнего Востока.

Неймар. Фото Global Look Press

Неймар

Амплуа: нападающий

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 2009 — настоящее время

Чем известен: До сих пор остается самым дорогим футболистом в истории: в 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Неймара космические 222 миллиона евро, после чего ставки на трансферном рынке существенно повысились. Если раньше даже сумма 30 миллионов казалась аномальной, то сейчас это цена футболиста для клуба-середняка.

Мануэль Нойер

Амплуа: вратарь

Гражданство: Германия

Годы карьеры: 2004 — настоящее время

Чем известен: В середине прошлого века голкиперы стали активнее покидать линию ворот, но даже им было далеко от Нойера. Во время ЧМ-2014 весь мир увидел, что голкипер, оказывается, спокойно может находиться в центральном круге. И дело было не в эксцентричности, а в эффективности: Нойер всегда прекрасно играл ногами и помогал сборной Германии (и «Баварии») быстрее возвращать себе мяч. Именно Нойер виноват в повышении требований к голкиперам — сейчас они уже не имеют права плохо играть ногами.

Антонин Паненка

Амплуа: нападающий

Гражданство: Чехия/Чехословакия

Годы карьеры: 1967 — 1993

Чем известен: Единственный футболист, в честь которого назван стиль исполнения пенальти. Паненка — это уже не фамилия, а термин. Тот самый пижонский удар чех исполнил в послематчевой серии пенальти победного Евро-1976 против сборной ФРГ. С того дня началась история.

Пеле. Фото Global Look Press

Пеле

Амплуа: нападающий

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 1953 — 1977

Чем известен: Каждый, кто хоть раз слышал слово «футбол», знает и имя Пеле. Единственный игрок, трижды побеждавший на чемпионатах мира.

Андреа Пирло

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Италия

Годы карьеры: 1995 — 2017

Чем известен: У Пирло никогда не было четкой позиции на поле. Он сам выдумал себе и роль, и философию. Телепатические передачи разной длины и сложности — это все о Пирло. Футболист с невероятным мышлением, один из умнейших игроков. На Пирло равнялись раньше и делают это до сих пор.

Иэн Райт

Амплуа: нападающий

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1985 — 2000

Чем известен: Райта в Англии часто ставят в пример тем, кто отчаивается. Когда Иэну было 22, он зарабатывал 30 фунтов в неделю, пару недель сидел в тюрьме, но собрался с силами, дорос до звания лучшего бомбардира в истории «Арсенала» (позже рекорд побил Анри), а теперь он один из самых востребованных экспертов на британском ТВ.

Роналдиньо

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Бразилец

Годы карьеры: 1998 — 2015

Чем известен: Артист в бутсах. Гений, который сделал эту игру эффектной и зрелищной. Его любили и любят миллионы, плакаты с бразильцем украшали бесчисленное количество комнат, а нарезки его финтов продолжают собирать просмотры. Сейчас футбол стремится к автоматизму, а игроки становятся роботами — тем ценнее воспринимается то волшебство, что еще недавно творил Роналдиньо.

Ривалдо и Роналдо. Фото Global Look Press

Роналдо

Амплуа: нападающий

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 1993 — 2011

Чем известен: Эталон центрального нападающего девяностых. Роналдо выделялся всем: мощью, скоростью, голевым чутьем, харизмой. Наследием футбола стала не только его игра, но и знаменитая прическа.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Криштиану Роналду

Амплуа: нападающий

Гражданство: Португалия

Годы карьеры: 2002 — настоящее время

Чем известен: Противостояние Роналду и Месси навсегда войдет в историю мирового спорта, хотя их влияние на игру различно. Криштиану — пример человека, полностью сделавшего себя не просто упорным трудом, а самопожертвованием. За Роналду повторяют, его боготворят, о нем пишут книги, снимают фильмы и делают научные исследования.

Нилтон Сантос

Амплуа: защитник

Гражданство: Бразилия

Годы карьеры: 1948 — 1964

Чем известен: Стал первым крайним защитником, действовавшим по всей бровке.

Матиас Синделар

Амплуа: нападающий

Гражданство: Австрия

Годы карьеры: 1924 — 1939

Чем известен: Десятки лет в футбол играли строго по позициям. Синделар первым бросил вызов системности и показал, что необязательно быть привинченным к одному участку поля — напротив, гораздо эффективнее смещаться.

Келли Смит

Амплуа: полузащитница

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1994 — 2017

Чем известна: Ее настойчивость привела к тому, что футбол в Англии перестал считаться исключительно мужским видом спорта. За свои заслуги она даже получила орден Британской империи.

Франческо Тотти. Фото Global Look Press

Франческо Тотти

Амплуа: нападающий

Гражданство: Италия

Годы карьеры: 1992 — 2017

Чем известен: Синоним слова «преданность». В эпоху, когда футболисты могут менять клуб по два раза в год, Тотти оставался верен «Роме» четверть века.

Джачинто Факкетти

Амплуа: защитник

Гражданство: Италия

Годы карьеры: 1960 — 1978

Чем известен: Лицо катеначчо — известнейшей оборонительной стратегии. Был выдающимся фланговым защитником.

Рио Фердинанд. Фото Global Look Press

Рио Фердинанд

Амплуа: защитник

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1995 — 2015

Чем известен: В 1990-е защитников АПЛ отличала грязная и жесткая игра на грани, а то и за гранью дозволенного. FourFourTwo отмечает, что Фердинанд изменил это — он взял для примера игру зарубежных коллег и старался непосредственно действовать с мячом.

Тревор Фрэнсис

Амплуа: нападающий

Гражданство: Англия

Годы карьеры: 1970 — 1994

Чем известен: Первый футболист, за трансфер которого заплатили 1 миллион фунтов (в 1979 году, переход из «Бирмингем Сити» в «Ноттингем Форест»).

Нандор Хидегкути

Амплуа: нападающий

Гражданство: Венгрия

Годы карьеры: 1942 — 1958

Чем известен: «Девятка» великой венгерской команды 1950-х. О ней Хидегкути говорил так: «Мы постоянно меняли позиции, поэтому то, как мы выстроимся в начале матча, не имело значения. Мы были сконцентрированы на том, чтобы максимально запутать оборону соперника». Роль Хидегкути была самой запутанной — это был прообраз «ложной девятки».

Миа Хэмм

Амплуа: нападающая

Гражданство: США

Годы карьеры: 1986 — 2004

Чем известна: Первая суперзвезда женского футбола: изменила отношение к нему, сделала популярным в США. Одна из двух девушек, которых Пеле включил в список «ФИФА 100» в 2004 году.

Джон Чарльз

Амплуа: защитник/нападающий

Гражданство: Уэльс

Годы карьеры: 1949 — 1974

Чем известен: Одинаково хорошо играл как на позиции центрального защитника, так и на позиции центрфорварда. Обладал гигантским ростом, но при этом всегда на поле был вежлив и даже пожимал руку тем, кто нарушал на нем правила. Своим поведением подавал пример многим футболистам.

Эйсебио

Амплуа: нападающий

Гражданство: Португалия

Годы карьеры: 1957 — 1980

Чем известен: Уроженец Мозамбика, прославивший на весь футбольный мир не только Португалию, но и Африку. До Эйсебио Черный континент не дарил миру таких суперзвезд.

Лев Яшин. Фото Игорь Уткин

Лев Яшин

Амплуа: вратарь

Гражданство: СССР

Годы карьеры: 1950 — 1970

Чем известен: Великий динамовец стал новатором во многих вещах. Яшин одним из первых стал играть по всей штрафной площади, на выходах. Вывел на новый уровень руководство обороной — раньше голкиперы не подсказывали ей так активно, как он. Яшин был и голкипером-плеймейкером — он в особом стиле вводил мяч в игру рукой. Единственный вратарь, выигрывавший «Золотой мяч».