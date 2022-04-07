Разбор решений исполкома.

Что случилось?

В четверг исполком УЕФА на своем заседании внес поправки в правила финансового fair play для клубов. Два ключевых изменения:

1) порог допустимых убытков за последние три сезона повышен с 30 до 60 миллионов евро;

2) ключевой пункт — теперь клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и выплаты агентам не более 70% от своих доходов.

Новые правила вступят в силу в июне 2022 года. Поправки будут внедряться постепенно, в течение трех лет, дабы у клубов было время на адаптацию.

Что об этом говорят в УЕФА?

«УЕФА работал вместе со своими заинтересованными сторонами в европейском футболе, чтобы разработать эти новые меры и помочь клубам справиться с новыми проблемами. Эти правила помогут нам защитить игру и подготовить ее к любым потенциальным потрясениям в будущем, поощряя рациональные инвестиции и создавая более устойчивое будущее», — говорится в пресс-релизе УЕФА.

Что все это значит?

Разговоры о том, что УЕФА может реформировать систему финансового fair play, ходили довольно давно и регулярно. Потому что всем было очевидно, что меры, введенные в 2010 году для оздоровления европейского футбола, особо не работают. Финансово упакованные топ-клубы научились их обходить.

Классический пример — дело «Ювентуса», а вслед за ним и других клубов серии А, которое начали было раскручивать в Италии в конце прошлого года. Следствие пыталось доказать, что они проводят фиктивные трансферы, существенно завышая стоимость футболистов — так списывались расходы на амортизацию, а в отчеты вносились данные о полученной прибыли. Другой способ — де-факто обмены игроками.

Даже если УЕФА и ловил кого-то из толстосумов типа «ПСЖ» или «Манчестер Сити», например, на завышенных и сомнительных спонсорских контрактах, наказание было чисто символическим вроде ограничения заявки на Лигу чемпионов. И даже когда «Сити» вроде бы удалось поймать на махинациях и выписать бан на два года, команда элитарных адвокатов, привлеченная клубом, сумела выиграть апелляцию в CAS и дисквалификация была снята.

Как будут работать нововведения УЕФА, покажет только время, тем более что европейский союз дает клубам три года, чтобы вписаться в новые рамки. Порог в 70% от доходов на зарплаты, трансферы и комиссии агентам — это не что-то новое. УЕФА ежегодно публикует отчеты о финансовом состоянии клубов, и именно эта цифра давно считается экспертами организации своеобразным рубежом, заходить за который не следует, поскольку на операционную деятельность в среднем уходит от 33 до 40 процентов доходов. Теперь это из рекомендации превратилось в правило.

Именно взрывной рост зарплат в последнее время назывался УЕФА главной угрозой финансовой стабильности клубов. Например, в 2018 году доходы клубов выросли на 4,9%, а зарплаты — на 9,4%. В том же отчете говорится, что в половине из 20 ведущих футбольных стран доля зарплат превышает 70 процентов доходов, а значит, эти лиги номинально убыточны или близки к отрицательному балансу.

И это еще допандемийное время. Уже согласно отчету за сезон-2020/21, вышедшему в феврале 2022 года, за полтора года пандемии клубы не досчитались 7 миллиардов евро доходов. Что, разумеется, сказывается на доле доходов клубов, идущей на зарплаты — она предсказуемо растет. Например, во Франции этот показатель равен 83%, в Португалии — 80%, в Италии — 78%, в Швейцарии — 75%, в Англии — 73%. В среднем за пределами топ-20 лиг — пугающий 81%.

Как это скажется на России?

Пока российские клубы вписываются в лимит, пусть и балансируют на грани. В отчете, вышедшем два года назад, доля доходов, идущих на зарплаты, была ровно 70%. В последнем отчете она снизилась до 68% - то есть все равно рядом с опасной чертой. До Норвегии (58%) или Германии (59%) нам еще далеко — мы находимся в зоне риска, пусть ситуация не такая пугающая, как во Франции.