Месси впервые за 17 лет нет среди претендентов на «Золотой мяч». Зато там есть Роналду

Объясняем, почему это правильно.

В пятницу журнал France Football представил 30 номинантов на «Золотой мяч». Кто его выиграет — догадаться не трудно. Тем более отныне правила вручения престижного трофея распространяются не на календарный год, а на спортивный сезон — в данном случае-2021/22. Соответственно, критерии стали более четкими, и никто, как в прошлом году, не будет возмущаться — за какие заслуги выбрали Лионеля Месси, а не Роберта Левандовски, которому пришлось довольствоваться званием лучшего по версии ФИФА.

Это, бесспорно, престижный титул, но у него нет магии «Золотого мяча», который держали в руках Лев Яшин и Альфредо Ди Стефано, Эйсебио и Бобби Чарльтон, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр... Поэтому Левандовски было немного обидно, хотя он и говорил, что его тронули слова Месси о том, что «Золотой мяч»-2020, который так и не был вручен из-за пандемии, стоит отдать форварду «Баварии». А выбор в пользу аргентинца был понятен, и то, что многие будут голосовать именно за него, было очевидно в тот момент, когда Лео наконец-то выиграл свой первый трофей с национальной сборной.

Критики тогда опирались как раз на еще действовавший годичный регламент, и делали упор на слабой игре аргентинца после перехода в «ПСЖ». Забыв и Кубок Америки-2021, и то, как классно Месси провел вторую часть своего последнего испанского сезона, завершив его победой в Кубке Испании. Зато сейчас великий мастер впервые за 17 лет не вошел даже в число тридцати номинантов на «Золотой мяч», который вручат по итогам сезона-2021/22.

Если смотреть на это эмоционально — получается сенсация. Особенно на фоне того, что вечный соперник Месси — Криштиану Роналду — будет претендовать на «Золотой мяч» восемнадцатый раз подряд. Хотя что значит претендовать? Скорее всего, португалец даже не попадет в тройку лучших и, как в прессинге, просто обозначит борьбу, но у него хотя бы есть основания для попадания в топ-30.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Пусть «МЮ» и провалился, оставшись без Лиги чемпионов, у Криша есть 32 гола за клуб и сборную, яркие игры и классные мячи, нередко вытаскивавшие «красных дьяволов» из трясины. То, что они оттуда так и не выбрались, скорее системная проблема клуба, и вешать всех собак на разрушившего хрупкую систему Уле Гуннара Сульшера форварда немного наивно. Это же не Роналду сам себя подписывал, и не он приглашал на пост главного тренера Ральфа Рангника.

Ну а с Месси все понятно. Драматичное расставание с «Барселоной», адаптация к новой стране и турниру, коронавирус, который футболист очень тяжело перенес... Все достижения — титул чемпиона Франции. И никому неинтересно, что «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов вчистую переигрывал «Реал» на протяжении 150 из 180 минут двухраундового противостояния. В истории останется только то, что парижане вылетели уже в 1/8 финала, а будущий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема похоронил французский суперклуб хет-триком за 17 минут.

Вот это был настоящий футбольный космос! То, к чему Месси приучил болельщиков за годы своей великой карьеры. В первом же парижском сезоне его магия куда-то исчезла, и это не эфемерные ощущения, а еще и беспощадная статистика. Когда Лео выиграл свой седьмой «Золотой мяч», у него во всех официальных матчах сезона набралось 44 гола и 14 ассистов. После переезда в Париж на том же уровне остались только показатели по результативным передачам, тогда как количество мячей снизилось до 21.

Вот только на клуб пришлись только 11 результативных ударов, а из десяти голов в сборной половина — на июньский товарищеский матч с Эстонией. Какой уж тут «Золотой мяч»? По новым правилам три десятка претендентов даже без Месси набралось с запасом. Как очевидных, вроде Бензема, Левандовски, Кильяна Мбаппе, Эрлинга Холанна и Кевина де Брейне, так и тех, кто раньше и не мечтал обойти в каком-либо голосовании аргентинскую легенду.

Но как не заметить звезду «Лейпцига» Кристофера Нкунку с 35 голами и 15 ассистами? А одиннадцать мячей на тот момент еще форварда «Аякса» Себастьяна Аллера в восьми матчах первой для ивуарийца Лиги чемпионов? Да и Дарвин Нуньес выдал такой сезон в «Бенфике», что «Ливерпуле» не пожалел на его покупку 75 миллионов евро.

Каждый из них в прошедшем сезоне был круче Месси. Как и еще 27 номинантов на «Золотой мяч». Только это не значит, что эра Лео закончилась. Свой второй сезон во Франции — в обновленной команде и с новым тренером — он начал шикарно. Списывать аргентинца со счетов преждевременно, и он свое еще возьмет. Но не по итогам прошлого сезона.