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Сегодня, 00:40

Месси впервые за 17 лет нет среди претендентов на «Золотой мяч». Зато там есть Роналду

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Объясняем, почему это правильно.

В пятницу журнал France Football представил 30 номинантов на «Золотой мяч». Кто его выиграет — догадаться не трудно. Тем более отныне правила вручения престижного трофея распространяются не на календарный год, а на спортивный сезон — в данном случае-2021/22. Соответственно, критерии стали более четкими, и никто, как в прошлом году, не будет возмущаться — за какие заслуги выбрали Лионеля Месси, а не Роберта Левандовски, которому пришлось довольствоваться званием лучшего по версии ФИФА.

Это, бесспорно, престижный титул, но у него нет магии «Золотого мяча», который держали в руках Лев Яшин и Альфредо Ди Стефано, Эйсебио и Бобби Чарльтон, Йохан Кройф и Франц Беккенбауэр... Поэтому Левандовски было немного обидно, хотя он и говорил, что его тронули слова Месси о том, что «Золотой мяч»-2020, который так и не был вручен из-за пандемии, стоит отдать форварду «Баварии». А выбор в пользу аргентинца был понятен, и то, что многие будут голосовать именно за него, было очевидно в тот момент, когда Лео наконец-то выиграл свой первый трофей с национальной сборной.

Критики тогда опирались как раз на еще действовавший годичный регламент, и делали упор на слабой игре аргентинца после перехода в «ПСЖ». Забыв и Кубок Америки-2021, и то, как классно Месси провел вторую часть своего последнего испанского сезона, завершив его победой в Кубке Испании. Зато сейчас великий мастер впервые за 17 лет не вошел даже в число тридцати номинантов на «Золотой мяч», который вручат по итогам сезона-2021/22.

Если смотреть на это эмоционально — получается сенсация. Особенно на фоне того, что вечный соперник Месси — Криштиану Роналду — будет претендовать на «Золотой мяч» восемнадцатый раз подряд. Хотя что значит претендовать? Скорее всего, португалец даже не попадет в тройку лучших и, как в прессинге, просто обозначит борьбу, но у него хотя бы есть основания для попадания в топ-30.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Пусть «МЮ» и провалился, оставшись без Лиги чемпионов, у Криша есть 32 гола за клуб и сборную, яркие игры и классные мячи, нередко вытаскивавшие «красных дьяволов» из трясины. То, что они оттуда так и не выбрались, скорее системная проблема клуба, и вешать всех собак на разрушившего хрупкую систему Уле Гуннара Сульшера форварда немного наивно. Это же не Роналду сам себя подписывал, и не он приглашал на пост главного тренера Ральфа Рангника.

Ну а с Месси все понятно. Драматичное расставание с «Барселоной», адаптация к новой стране и турниру, коронавирус, который футболист очень тяжело перенес... Все достижения — титул чемпиона Франции. И никому неинтересно, что «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов вчистую переигрывал «Реал» на протяжении 150 из 180 минут двухраундового противостояния. В истории останется только то, что парижане вылетели уже в 1/8 финала, а будущий обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема похоронил французский суперклуб хет-триком за 17 минут.

 
Карим Бензема с&nbsp;Суперкубком УЕФА после матча &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0 в&nbsp;Хельсинки 10&nbsp;августа. «Нет никаких сомнений, что Бензема выиграет «Золотой мяч». Анчелотти и его «Реал» забрали еще один трофей

Вот это был настоящий футбольный космос! То, к чему Месси приучил болельщиков за годы своей великой карьеры. В первом же парижском сезоне его магия куда-то исчезла, и это не эфемерные ощущения, а еще и беспощадная статистика. Когда Лео выиграл свой седьмой «Золотой мяч», у него во всех официальных матчах сезона набралось 44 гола и 14 ассистов. После переезда в Париж на том же уровне остались только показатели по результативным передачам, тогда как количество мячей снизилось до 21.

Вот только на клуб пришлись только 11 результативных ударов, а из десяти голов в сборной половина — на июньский товарищеский матч с Эстонией. Какой уж тут «Золотой мяч»? По новым правилам три десятка претендентов даже без Месси набралось с запасом. Как очевидных, вроде Бензема, Левандовски, Кильяна Мбаппе, Эрлинга Холанна и Кевина де Брейне, так и тех, кто раньше и не мечтал обойти в каком-либо голосовании аргентинскую легенду.

 
Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; Лионель Месси, Серхио Рамос, Неймар, Мауро Икарди (слева направо) празднуют победу в&nbsp;матче за&nbsp;Суперкубок Франции. «ПСЖ» строит новую команду, а решают по-прежнему Месси и Неймар. Звездные ветераны принесли Парижу новый титул

Но как не заметить звезду «Лейпцига» Кристофера Нкунку с 35 голами и 15 ассистами? А одиннадцать мячей на тот момент еще форварда «Аякса» Себастьяна Аллера в восьми матчах первой для ивуарийца Лиги чемпионов? Да и Дарвин Нуньес выдал такой сезон в «Бенфике», что «Ливерпуле» не пожалел на его покупку 75 миллионов евро.

Каждый из них в прошедшем сезоне был круче Месси. Как и еще 27 номинантов на «Золотой мяч». Только это не значит, что эра Лео закончилась. Свой второй сезон во Франции — в обновленной команде и с новым тренером — он начал шикарно. Списывать аргентинца со счетов преждевременно, и он свое еще возьмет. Но не по итогам прошлого сезона.

Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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