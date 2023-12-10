Арбитр ударил игрока ножом в грудь во время матча в Аргентине

Футбольный арбитр Ремихио Армоа нанес ножевое ранение игроку во время матча в Аргентине, сообщает Goal.

Инцидент произошел в ходе потасовки в игре между молодежными командами. После того, как футболисты окружили Армоа, судья ударил одного из игроков в грудь ножом, который принес с собой.

Игрок был немедленно госпитализирован, после чего у него диагностировали прокол легкого. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Арбитр после этого пытался сбежать, но был задержан правоохранительными органами.