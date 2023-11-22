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«Пас из-за границы»

Сегодня, 08:32

Мексика по пенальти обыграла Гондурас в Лиге наций КОНКАКАФ, хавбек «Динамо» Чавес забил гол

Руслан Минаев
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Сборная Мексики дома победила Гондурас в серии послематчевых пенальти в ответном матче четвертьфинала Лиги наций КОНКАКАФ — 2:0 (пенальти — 4:2). Игра проходила на стадионе «Ацтека» в Мехико.

Гол на 43-й минуте забил полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, в концовке встречи отметился Эдсон Альварес.

В дополнительное время Гондурас остался в меньшинстве — красную карточку получил Денил Мальдонадо. Вратарь гостей Эдрик Менхивар сделал за игру 18 сэйвов.

Первая игра между сборными завершилась победой Гондураса со счетом 2:0.

Мексика вышла в полуфинал турнира. Ранее в 1/2 финала отобрались Ямайка, США и Панама. Пары определятся по результатам жеребьевки.

Луис Чавес
Сборная Гондураса по футболу
Сборная Мексики по футболу
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