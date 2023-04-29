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«Пас из-за границы»

29 апреля, 01:48

Петржела: «С тренерской карьерой Кержакову немного не везет, но потенциал у него отличный»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что у Александра Кержакова отличный тренерский потенциал. 1 апреля россиянин покинул пост главного тренера кипрской «Кармиотиссы» спустя всего два месяца после назначения.
«Саша — умничка. Хороший парень, но молодой. Один из моих любимых футболистов. С тренерской карьерой ему немного не везет, но потенциал у него отличный. Когда-нибудь он будет работать в «Зените» и завоюет титул. Я в этом уверен», — цитирует Sport24 Петржелу.

Ранее Кержаков работал в России с «Томью» и «Нижним Новгородом».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-28-petrzhela-u-kerzhakova-otlichnyy-trenerskiy-potentsial-uveren-on-budet-rabotat-v-zenite-i-zavoyuyet-titul-b
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