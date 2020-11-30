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Новости. «Пас из-за границы»

Рой Кин может возглавить «Селтик»

10:08   Футбол // «Пас из-за границы»

В Аргентине предложили изобразить Марадону на самой крупной купюре

08:10   Футбол // «Пас из-за границы» 4

Врач Марадоны считает, что его хотят сделать козлом отпущения

30 ноября 2020, 18:35   Футбол // «Пас из-за границы»

Дочь Марадоны расплакалась во время акции в память о легенде сборной Аргентины

30 ноября 2020, 10:57   Футбол // «Пас из-за границы» 4

«Коламбус Крю» в дополнительное время обыграл «Нэшвилл» и вышел в полуфинал плей-офф МЛС

30 ноября 2020, 06:35   Футбол // «Пас из-за границы»

Врач Марадоны ответил на обвинения в непредумышленном убийстве

30 ноября 2020, 00:26   Футбол // «Пас из-за границы»

Бывший игрок сборной Сенегала Пап Буба Диоп умер в 42 года

29 ноября 2020, 21:05   Футбол // «Пас из-за границы» 8

Врача Марадоны обвиняют в смерти легенды сборной Аргентины

29 ноября 2020, 16:38   Футбол // «Пас из-за границы» 3

Экс-нападающий «Спартака» вышел на матч в футболке с автографом Марадоны

29 ноября 2020, 10:49   Футбол // «Пас из-за границы»

Удивительная ошибка вратаря шотландского «Абердина» на последних минутах стоила команде вылета из Кубка лиги

29 ноября 2020, 03:58   Футбол // «Пас из-за границы»

Трагедия вместо триумфа. Годовщина авиакатастрофы, в которой погибла бразильская команда «Шапекоэнсе»

28 ноября 2020, 13:00   Футбол // «Пас из-за границы»

В Аргентине оценили наследство, которое осталось после Марадоны

28 ноября 2020, 09:18   Футбол // «Пас из-за границы»

Футболки с фамилией Месси лидируют по продажам в США

28 ноября 2020, 09:08   Футбол // «Пас из-за границы»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия подписал контракт с мексиканским клубом

28 ноября 2020, 08:58   Футбол // «Пас из-за границы»

Против мэра Буэнос-Айреса возбуждено дело за действия полиции в день прощания с Марадоной

28 ноября 2020, 08:29   Футбол // «Пас из-за границы»

Вскрытие показало острый отек легких у Марадоны

28 ноября 2020, 07:56   Футбол // «Пас из-за границы»

Работник похоронного бюро сожалеет о фотографиях у гроба Марадоны

28 ноября 2020, 07:16   Футбол // «Пас из-за границы» 2

Матчи чемпионата Эквадора будут приостановлены на 10-й минуте в память о Марадоне

28 ноября 2020, 06:13   Футбол // «Пас из-за границы»

Скорая помощь приехала к Марадоне за 12 минут

28 ноября 2020, 05:59   Футбол // «Пас из-за границы»

«Спартак» интересуется полузащитником сборной Перу

28 ноября 2020, 04:36   Футбол // «Пас из-за границы» 15

Гуркюфф: «У Марадоны была жизнь, которую нельзя ставить в пример молодежи»

28 ноября 2020, 04:06   Футбол // «Пас из-за границы»

Марадона за свою карьеру заработал 500 миллионов евро

27 ноября 2020, 22:28   Футбол // «Пас из-за границы» 3

Помощник Марадоны в «Химнасии» ушел из клуба в знак уважения к легенде футбола

27 ноября 2020, 21:35   Футбол // «Пас из-за границы»

Сын Марадоны эмоционально обратился к умершему отцу

27 ноября 2020, 20:26   Футбол // «Пас из-за границы»

Менеджер Марадоны: «Диего устал и позволил себе умереть, он больше не хотел жить»

27 ноября 2020, 16:39   Футбол // «Пас из-за границы» 2

Первый канал покажет фильм Эмира Кустурицы «Марадона»

27 ноября 2020, 15:15   Футбол // «Пас из-за границы» 5

Агент Райола раскритиковал президента ФИФА за идею введения потолка зарплат

27 ноября 2020, 09:00   Футбол // «Пас из-за границы» 8

«Ньюэллз Олд Бойз» на стадионе устроил церемонию в честь Марадоны

27 ноября 2020, 07:53   Футбол // «Пас из-за границы»

Марадону похоронили рядом с родителями

27 ноября 2020, 06:33   Футбол // «Пас из-за границы» 12

Креспо: «Душевную боль, которую я испытываю, невозможно объяснить»

27 ноября 2020, 06:21   Футбол // «Пас из-за границы»
КХЛ: Путь к победе
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