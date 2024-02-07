Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Вторая Лига
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 02:26

Петржела: «Единственное, что Кержаков может сделать, так это продолжить карьеру в России»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что экс-нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову стоит продолжить карьеру тренера в России.

«Сейчас Кержакову тяжело — в Европе Александру точно ничего не светит из-за конфликта в Украине. Единственное, что он может сделать, так это продолжить карьеру в России. И совершенно не имеет разницы, будет он работать в РПЛ или в Первой лиге. Главное, чтобы он был при деле. Самая большая ошибка Кержакова сейчас — сидеть дома и ничего не делать», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-glavnaya-oshibka-kerzhakova-sejchas-sidet-doma-i-nichego-ne-delat/
Александр Кержаков
Властимил Петржела
Футбол
0
Читайте также
Форвард ЦСКА Чалов был вызван в Москву на переговоры по контракту
Начался судебный процесс по делу об избиении баскетболиста Шведа
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Это факт
Лучший футболист мира - не Месси и не Роналду
В гостях у Блаттера - мировой эксклюзив
Максим Самойлов. История русского мальчика в "ПСЖ"
Роналду и Шевченко открыли академию им. Дараселия
Слуцкий разобрался с первым соперником
ЦСКА ответил на вопросы китайцев
Супергол от вратаря-рекордсмена
"Заочные ставки": 5-й выпуск
Эмери пришёл спасать "Севилью"
За спонсором в публичный дом
Сильный ход ван Перси
Первый российский гол "Реала"
Булыкин в "Твенте"
Рохо продан
Чао, Ибрагимович...
Бекхэм наказал симулянта
Новый шанс Погребняка
"Манчестер Сити" стал чемпионом спустя полвека
"Ювентус" стал чемпионом Италии!
Фергюсон надеется на чудо
Милито лишает "Милан" шансов на скудетто
36-й тур серии А
Англия. 2 тура до конца!
Погребняк забил свой 100-й гол!
Роналду поставил победную точку в Суперкласико
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лучший бомбардир сборной Панамы Техада умер в возрасте 41 года
Новости
RSS RSS
Все новости