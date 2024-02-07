Петржела: «Единственное, что Кержаков может сделать, так это продолжить карьеру в России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что экс-нападающему сине-бело-голубых Александру Кержакову стоит продолжить карьеру тренера в России.

«Сейчас Кержакову тяжело — в Европе Александру точно ничего не светит из-за конфликта в Украине. Единственное, что он может сделать, так это продолжить карьеру в России. И совершенно не имеет разницы, будет он работать в РПЛ или в Первой лиге. Главное, чтобы он был при деле. Самая большая ошибка Кержакова сейчас — сидеть дома и ничего не делать», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.