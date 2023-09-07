Португальская журналистка ответила на сравнение Роналду чемпионатов Саудовской Аравии и Португалии

Португальская журналистка София Оливейра ответила на заявление форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду о том, что саудовская лига лучше, чем португальская из-за меньшего количества противоречий.

«В Саудовской Аравии меньше внешних противоречий? Конечно, может быть, потому, что там не так много людей могут выразить свое мнение», — приводит MaisFutebol слова Оливейры.

Ранее 38-летний португалец раскритиковал чемпионат Португалии из-за большого количества спорных ситуаций в лиге.

Роналду в январе 2023 года перебрался в чемпионат Саудовской Аравии после ухода из «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.