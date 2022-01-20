Робиньо приговорен к 9 годам тюрьмы за изнасилование в Италии. Но отбывать срок будет в Бразилии

Все произошло, когда футболист играл в «Милане».

Бывший игрок сборной Бразилии, «Реала» и «Милана» Робиньо получил тюремный срок. По данным O Globo, экс-футболист проведет за решеткой девять лет. «СЭ» собрал всю известную на данный момент информацию.

Инцидент произошел в 2013 году — девушка обратилась в полицию лишь через 4 года

В январе 2013 года бразилец, на тот момент выступавший за «Милан», оказался на дискотеке. Там он отдыхал вместе с друзьями и познакомился с 23-летней девушкой из Албании. По мнению следствия, Робиньо и его друзья напоили девушку, после чего изнасиловали ее. В эпизоде участвовали по крайней мере пять мужчин, не считая бразильца.

История всплыла лишь в 2017 году — именно тогда девушка обратилась в полицию. Робиньо к тому моменту вернулся на родину и играл за «Атлетику Минейру».

Первое заседание по делу бразилец проигнорировал. «Скажу про то, о чем говорят. Я никогда не участвовал в подобных вещах», — заявил Робиньо в Instagram.

Тем не менее стороне обвинения удалось доказать причастность Робиньо. Так, например, издание Globo Esporte приводило переписку бразильца с одним из друзей. «Мне смешно из-за этих обвинений. Женщина была ужасно пьяна. Она понятия не имеет, что произошло», — написал он другому подозреваемому.

Суд приговорил Робиньо к девяти годам тюрьмы. Он доказывал невиновность больше четырех лет

В ноябре 2017 года итальянский суд признал Робиньо виновным и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Другие участники инцидента также понесли наказание. В частности, друг бразильца — Рикардо Фалько. Он получил девять лет тюрьмы, как и Робиньо.

Тогда же сторона футболиста подала апелляцию. Дело постепенно дополнялось новыми фактами, в результате чего разбирательство затянулось более чем на четыре года. Адвокаты Робиньо пытались доказать, что пострадавшую не принуждали к половому акту. Сам бразилец признал факт связи с девушкой, но заявил, что все было по обоюдному согласию.

«Я был с ней всего несколько минут, — сказал Робиньо. — Потом я уехал домой. Мои друзья остались там. Позже они сказали мне, что занимались с ней сексом, но с ее же согласия. Они вместе вышли из того клуба и пошли в другое заведение».

В официальном заявлении миланского суда говорится, что Робиньо и другие участники инцидента пытались завести следствие в заблуждение: они якобы договорились рассказывать одинаковую версию на допросе. Шансом на спасение для бразильца была кассационная жалоба, которую отклонил суд Рима.

Robinho has lost his final appeal against a conviction for taking part in the gang rape of a woman in Milan in 2013.https://t.co/BjK8WYLds2 pic.twitter.com/l1UO3GshuG — BBC Sport (@BBCSport) January 19, 2022

Что будет с Робиньо?

Робиньо сейчас находится в Бразилии, которая не практикует выдачу осужденных граждан другим государствам. Это означает, что экс-футболист «Реала» и «Милана» должен отбыть наказание в своей стране.

Для этого миланский суд обязан передать все материалы дела в Бразилию. Процесс долгий и сложный, поэтому Робиньо может еще какое-то время провести на свободе. Только после официального вердикта бразильской стороны решение суда вступит в силу.

Здесь-то и таится последняя возможность для Робиньо избежать наказания. Однако на родине против экс-футболиста выступает Дамарес Алвес — активистка и правозащитница, которая с 2019 года занимает пост министра по делам женщин, семьи и правам человека в Бразилии. «Он должен сидеть в тюрьме, — заявила Алвес. — Насильники не должны оставаться на свободе».

«Cadeia imediatamente; estuprador n?o pode ser aplaudido', diz Damares sobre Robinho.https://t.co/kZMrjzJGgi pic.twitter.com/7MSqRKxnOx — Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 20, 2020

Робиньо не в первый раз обвинялся в подобном преступлении. В 2009 году, когда бразилец выступал за «Манчестер Сити», его также задержали по подозрению в изнасиловании. Позднее Робиньо был оправдан и вышел на свободу.