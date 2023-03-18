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«Пас из-за границы»

18 марта, 00:13

Ари готов вернуться в Россию ради работы тренером

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал, что готов вернуться в Россию, чтобы работать тренером. Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2025 года.

«Если после завершения карьеры меня позовут работать тренером в Россию, я соглашусь и приеду. Мне была бы интересна такая работа. Не знаю, в какую команду хотел бы. Все зависит от предложения. Рассмотрел бы разные варианты», — цитирует Sport24 Ари.

Ари с 2010 по 2021 год играл в России за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». В ноябре 2018 года он дебютировал за сборную России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-ari-yesli-posle-zaversheniya-karyery-menya-pozovut-rabotat-trenerom-v-rossiyu-ya-soglashus-i-priyedu
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Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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