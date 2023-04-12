Якубко: «Если Кокорин забил 8-10 голов на Кипре, это вовсе не значит, что он в Италии будет основным игроком»

Экс-нападающий «Амкара» Мартин Якубко прокомментировал возможность возвращения российского форварда Александра Кокорина в «Фиорентину». 34-летний россиянин на правах аренды выступает за «Арис».

«То, что Кокорин забивает на Кипре, этого может быть недостаточно для итальянской лиги. Другой вопрос, захочет ли он сам вернуться в Италию после всего, что произошло. У него был шанс «Фиорентине», Кокорин находился в команде, тренировался, но заиграть там не смог. И если он забил 8-10 голов на Кипре, это вовсе не значит, что он вернется в Италию и будет основным игроком. Мне почему-то кажется, что он и сам не захочет возвращаться», — цитирует «РБ Спорт» Якубко.

В этом сезоне Кокорин сыграл за «Арис» 24 матча, забил 11 голов и сделал 6 голевых передач.