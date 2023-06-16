Обедзинский: «Ожидал, что шейхи устроят Месси в одну команду с Роналду»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский прокомментировал переход нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Месси молодец, поставил себе большой респект за то, что перешел не туда, где контракт больше. В Саудовской Аравии ему предлагали сногсшибательные условия, конечно, но у него денег и так хватит до конца жизни ему и всем его близким. Он ушел в командочку из более слабого чемпионата, которая идет в нижней части таблицы. Будет там первым парнем на деревне, поблистает еще. Но я, честно говоря, ожидал, что шейхи устроят его в одну команду с Роналду, чтоб они вместе поиграли на старости лет», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Обедзинского.

Роналду с января 2023 года играет в Саудовской Аравии за «Аль-Наср».