«Быстро поняли, что при Черчесове слово «проблема» вычеркнуто из лексикона». Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

Разговор о российском тренере с 40-летним Тамашем Хайналем.

В четверг Черчесов проведет свой первый официальный матч во главе коллектива из Будапешта — это перенесенная встреча 4-го тура чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша». Незадолго до этого корреспондент «СЭ» встретился с Хайналем в клубном офисе. Тамаш — бывший футболист национальной команды, провел в ее составе 59 матчей. А в «Ференцвароше» он начинал и заканчивал игровую карьеру.

Трудности с самого начала

— Кто и почему выбрал на роль главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова?

— Это наше коллегиальное решение, а последнее слово, разумеется, осталось за президентом клуба. Мы посчитали, что Черчесов — прекрасная кандидатура для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Он достойно работал со сборной России, с которой прекрасно выступил на чемпионате мира-2018. С варшавской «Легией» Станислав занял первое место в лиге и взял Кубок Польши.

Черчесов играл в Германии и Австрии, где начинал и тренерскую карьеру. Этот специалист подходит как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Станислав обладает сильным характером и огромным жизненным опытом, прекрасно разбирается в футболе и умеет находить общий язык с представителями разных национальностей, что для нас особенно важно. «Ференцварош» — интернациональная команда, тренеру мало быть просто хорошим тактиком и стратегом, надо еще уметь находить подход к футболистам с разным менталитетом. Мы посчитали, что Черчесов способен на это. Хотя, объективно говоря, ему в этом плане непросто с самого начала: у большой группы игроков коронавирус, а еще несколько человек уехали на Кубок Африки.

— Но вы быстро поняли, что при новом главном тренере слово «проблема» должно быть вычеркнуто из клубного лексикона?

— Да. (Смеется.) Так что десять футболистов с ковидом — просто органичная часть работы и современная тенденция.

Станислав Черчесов. ФК «Ференцварош»

— Вместе с Черчесовым в «Ференцварош» пришли несколько ассистентов. Знаю, что для Станислава это принципиальное условие в переговорах с любым клубом. Как к такому отнеслись у вас?

— Не скрою, что для нас момент с таким массовым приходом тренеров стал неким исключением из привычных правил. Но мы знаем, что Черчесов уже более десяти лет работает с одними и теми же помощниками, они прекрасно изучили друга друга и требования главного.

Первые же дни занятий под руководством Станислава показали, что штаб функционирует как единый механизм, это заметно по многим мелочам. При этом в «Ференцвароше» остались и те специалисты, которые уже трудились до назначения россиянина, что для нас принципиально. Вижу, что помощники Черчесова — опытные и профессиональные люди, открытые, как и сам главный тренер, для контактов со всеми коллегами.

Тамаш Хайналь. Георгий Кудинов

Задачи Станислава? Хотим доминировать

— Как долго шли переговоры с Черчесовым и на каких условиях заключен контракт?

— Позвольте не давать комментариев по деталям соглашения. Что касается переговоров, то не столь важно, сколько они продолжались, — главное, что они получились очень конкретными. Мы объяснили, каким видим ближайшее будущее «Ференцвароша», а Станислав высказал свое видение вопроса. Как вы понимаете, наши взгляды совпали, иначе мы не договорились бы. (Смеется.)

— Какие задачи стоят перед Черчесовым?

— У клуба и Станислава общие цели. Хотим доминировать внутри Венгрии и постоянно брать титулы, продвигать бренд «Ференцвароша» за счет побед и единства наших идей. Есть желание регулярно выступать в Европе. Понимаем, что пробиться в Лигу чемпионов очень сложно, но ведь Черчесов так же амбициозен, как и мы. При этом и Лига Европы — престижный турнир. Перед тем как перейти под управление Габора Кубатова (президент клуба с 2011 года, депутат Национального собрания Венгрии. — Прим. Г.К.), «Ференцварош» находился в сложном экономическом положении. За несколько лет удалось сделать серьезный скачок вперед. Теперь необходимо двигаться дальше.

— Вы сами начинали и заканчивали футбольную карьеру именно в «Ференцвароше».

— Да, именно так. Кстати, когда только дебютировал, то застал в тренерском штабе знаменитого экс-хавбека киевского «Динамо» Ласло («Василий» на венгерском. — Прим. Г.К.) Раца. Но в тот период я был еще слишком молод и провел всего несколько матчей за первую команду.

В дальнейшем в основном выступал в Германии, где посчастливилось поработать и под руководством Юргена Клоппа. Тогда он начинал свое восхождение к вершинам, а сейчас по праву считается одним из лучших тренеров в мире.

Ну а потом вернулся в «Ференцварош», с которым выиграл несколько титулов. Затем возникли варианты в Азии, но я предпочел остаться в Будапеште и выбрал работу в клубе, ставшем для меня родным.

— А что такое «Ференцварош» для всей Венгрии?

— Самая популярная с большим отрывом команда страны. Наиболее титулованная: 32 победы в чемпионатах и 23 — в национальном Кубке. И то и другое — рекорды для нашего футбола.

В 1965 году «Ференцварош» взял Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы. — Прим. Г.К.), в финале оказавшись сильнее туринского «Ювентуса». А в 1975 году выступал в финале Кубка кубков против киевского «Динамо», которое тогда гремело на всю Европу. Именно игрок нашего клуба, легендарный Флориан Альберт, стал единственным в истории венгерского футбола обладателем «Золотого мяча» — в 1967 году.

У нас славная история, мы — часть большого спортивного общества «Ференцварош». В нашем тренировочном центре занимаются спортсмены из разных видов, а не только футболисты. У всего спортобщества один президент — Кубатов. По каждому спортивному направлению работают свои специалисты. А я счастлив, что мне доверена должность спортивного директора ФК.

Чемпионат Венгрии

И В Н П М О 1. Ференцварош 16 11 2 3 32-12 35 2. Кишварда 17 10 4 3 31-17 34 3. Академия Пушкаша 16 9 4 3 25-18 31 4. Фехервар 17 8 5 4 23-18 29 5. Залаэгерсеги 17 6 5 6 25-33 23 6. Мезекевешд 17 6 4 7 19-27 22 7. Пакш 17 6 3 8 42-36 21 8. Гонвед 17 6 2 9 30-32 20 9. Дебрецен 17 4 6 7 30-29 18 10. Уйпешт 17 4 5 8 24-30 17 11. МТК 17 4 3 10 13-31 15 12. Дьирмот 17 3 5 9 17-28 14

Бомбардир: Адам (Пакш) — 15.

27 января. Академия Пушкаша — Ференцварош.

29 января. Пакш — Залаэгерсеги, Дебрецен — Кишварда, Гонвед — Дьирмот.

30 января. Пушкаш — Фехервар, Мезекевешд — МТК, Уйпешт — Ференцварош.