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«Быстро поняли, что при Черчесове слово «проблема» вычеркнуто из лексикона». Интервью спортивного директора «Ференцвароша»

Спортивный директор «Ференцвароша» рассказал о назначении Черчесова и задачах команды
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»
Разговор о российском тренере с 40-летним Тамашем Хайналем.

В четверг Черчесов проведет свой первый официальный матч во главе коллектива из Будапешта — это перенесенная встреча 4-го тура чемпионата Венгрии с «Академией Пушкаша». Незадолго до этого корреспондент «СЭ» встретился с Хайналем в клубном офисе. Тамаш — бывший футболист национальной команды, провел в ее составе 59 матчей. А в «Ференцвароше» он начинал и заканчивал игровую карьеру.

Трудности с самого начала

— Кто и почему выбрал на роль главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова?

— Это наше коллегиальное решение, а последнее слово, разумеется, осталось за президентом клуба. Мы посчитали, что Черчесов — прекрасная кандидатура для того, чтобы развиваться и прогрессировать. Он достойно работал со сборной России, с которой прекрасно выступил на чемпионате мира-2018. С варшавской «Легией» Станислав занял первое место в лиге и взял Кубок Польши.

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Черчесов играл в Германии и Австрии, где начинал и тренерскую карьеру. Этот специалист подходит как по профессиональным, так и по человеческим качествам. Станислав обладает сильным характером и огромным жизненным опытом, прекрасно разбирается в футболе и умеет находить общий язык с представителями разных национальностей, что для нас особенно важно. «Ференцварош» — интернациональная команда, тренеру мало быть просто хорошим тактиком и стратегом, надо еще уметь находить подход к футболистам с разным менталитетом. Мы посчитали, что Черчесов способен на это. Хотя, объективно говоря, ему в этом плане непросто с самого начала: у большой группы игроков коронавирус, а еще несколько человек уехали на Кубок Африки.

— Но вы быстро поняли, что при новом главном тренере слово «проблема» должно быть вычеркнуто из клубного лексикона?

— Да. (Смеется.) Так что десять футболистов с ковидом — просто органичная часть работы и современная тенденция.

Станислав Черчесов. Фото ФК «Ференцварош»
Станислав Черчесов.
ФК «Ференцварош»

— Вместе с Черчесовым в «Ференцварош» пришли несколько ассистентов. Знаю, что для Станислава это принципиальное условие в переговорах с любым клубом. Как к такому отнеслись у вас?

— Не скрою, что для нас момент с таким массовым приходом тренеров стал неким исключением из привычных правил. Но мы знаем, что Черчесов уже более десяти лет работает с одними и теми же помощниками, они прекрасно изучили друга друга и требования главного.

Станислав Черчесов&nbsp;&mdash; новый главный тренер&nbsp;ФК &laquo;Ференцварош&raquo;. «Будут ли в «Ференцвароше» наши футболисты? Сейчас неправильно покупать кого бы то ни было». Интервью Станислава Черчесова

Первые же дни занятий под руководством Станислава показали, что штаб функционирует как единый механизм, это заметно по многим мелочам. При этом в «Ференцвароше» остались и те специалисты, которые уже трудились до назначения россиянина, что для нас принципиально. Вижу, что помощники Черчесова — опытные и профессиональные люди, открытые, как и сам главный тренер, для контактов со всеми коллегами.

Тамаш Хайналь. Фото Георгий Кудинов
Тамаш Хайналь.
Георгий Кудинов

Задачи Станислава? Хотим доминировать

— Как долго шли переговоры с Черчесовым и на каких условиях заключен контракт?

— Позвольте не давать комментариев по деталям соглашения. Что касается переговоров, то не столь важно, сколько они продолжались, — главное, что они получились очень конкретными. Мы объяснили, каким видим ближайшее будущее «Ференцвароша», а Станислав высказал свое видение вопроса. Как вы понимаете, наши взгляды совпали, иначе мы не договорились бы. (Смеется.)

— Какие задачи стоят перед Черчесовым?

— У клуба и Станислава общие цели. Хотим доминировать внутри Венгрии и постоянно брать титулы, продвигать бренд «Ференцвароша» за счет побед и единства наших идей. Есть желание регулярно выступать в Европе. Понимаем, что пробиться в Лигу чемпионов очень сложно, но ведь Черчесов так же амбициозен, как и мы. При этом и Лига Европы — престижный турнир. Перед тем как перейти под управление Габора Кубатова (президент клуба с 2011 года, депутат Национального собрания Венгрии. — Прим. Г.К.), «Ференцварош» находился в сложном экономическом положении. За несколько лет удалось сделать серьезный скачок вперед. Теперь необходимо двигаться дальше.

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— Вы сами начинали и заканчивали футбольную карьеру именно в «Ференцвароше».

— Да, именно так. Кстати, когда только дебютировал, то застал в тренерском штабе знаменитого экс-хавбека киевского «Динамо» Ласло («Василий» на венгерском. — Прим. Г.К.) Раца. Но в тот период я был еще слишком молод и провел всего несколько матчей за первую команду.

В дальнейшем в основном выступал в Германии, где посчастливилось поработать и под руководством Юргена Клоппа. Тогда он начинал свое восхождение к вершинам, а сейчас по праву считается одним из лучших тренеров в мире.

Ну а потом вернулся в «Ференцварош», с которым выиграл несколько титулов. Затем возникли варианты в Азии, но я предпочел остаться в Будапеште и выбрал работу в клубе, ставшем для меня родным.

— А что такое «Ференцварош» для всей Венгрии?

— Самая популярная с большим отрывом команда страны. Наиболее титулованная: 32 победы в чемпионатах и 23 — в национальном Кубке. И то и другое — рекорды для нашего футбола.

В 1965 году «Ференцварош» взял Кубок ярмарок (предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы. — Прим. Г.К.), в финале оказавшись сильнее туринского «Ювентуса». А в 1975 году выступал в финале Кубка кубков против киевского «Динамо», которое тогда гремело на всю Европу. Именно игрок нашего клуба, легендарный Флориан Альберт, стал единственным в истории венгерского футбола обладателем «Золотого мяча» — в 1967 году.

У нас славная история, мы — часть большого спортивного общества «Ференцварош». В нашем тренировочном центре занимаются спортсмены из разных видов, а не только футболисты. У всего спортобщества один президент — Кубатов. По каждому спортивному направлению работают свои специалисты. А я счастлив, что мне доверена должность спортивного директора ФК.

Чемпионат Венгрии

И

В

Н

П

М

О

1. Ференцварош

16

11

2

3

32-12

35

2. Кишварда

17

10

4

3

31-17

34

3. Академия Пушкаша

16

9

4

3

25-18

31

4. Фехервар

17

8

5

4

23-18

29

5. Залаэгерсеги

17

6

5

6

25-33

23

6. Мезекевешд

17

6

4

7

19-27

22

7. Пакш

17

6

3

8

42-36

21

8. Гонвед

17

6

2

9

30-32

20

9. Дебрецен

17

4

6

7

30-29

18

10. Уйпешт

17

4

5

8

24-30

17

11. МТК

17

4

3

10

13-31

15

12. Дьирмот

17

3

5

9

17-28

14

Бомбардир: Адам (Пакш) — 15.

27 января. Академия Пушкаша — Ференцварош.
29 января. Пакш — Залаэгерсеги, Дебрецен — Кишварда, Гонвед — Дьирмот.
30 января. Пушкаш — Фехервар, Мезекевешд — МТК, Уйпешт — Ференцварош.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Легия
ФК Ференцварош
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