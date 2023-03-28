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«Пас из-за границы»

Сегодня, 04:05

Президент КОНМЕБОЛ пригласил Месси продолжить карьеру в Южной Америке

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси на церемонии перед матчем с Парагваем.
Фото Global Look Press

Президент Южноамериканской конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес ждет нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в южноамериканском клубе.

«С Лео у нас есть несколько исторических моментов. Он дал возможность подарить ему не только медали, но и кубки. На протяжении всего этого времени были и невыполненные обещания. В какой-то момент он сказал мне: «Не хватает одной вещи для моего музея». Однако, возможно, ему не хватает более чем одной вещи для музея. Мы хотим вернуть вас и заполнить музей до конца. У тебя уже есть кубок чемпионата мира. Но тебе не хватает Кубка Либертадорес», — приводит TyC Sports слова Домингеса.

Глава КОНМЕБОЛ перед товарищеским матчем с Парагваем подарил Месси копии трофеев чемпионата мира, финалисимы и Кубка Америки, трех трофеев, которые звезда футбола выиграла в составе сборной Аргентины.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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