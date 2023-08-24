Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира 2022
Евро
Лига наций УЕФА
Трансферы
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Суперкубок России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Молодежная сборная России
Женский футбол
Олимпиада
Новости
Статьи
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
«Пас из-за границы»

Сегодня, 02:38

Годин просил Месси не завершать карьеру

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-защитник «Интера» и «Атлетико» Диего Годин рассказал, что в 2016 году попросил Лионеля Месси не завершать карьеру.

«В 2016 году отец посоветовал мне написать Месси, чтобы он не уходил в отставку. Я его спросил: «Почему его должно волновать то, что я говорю?». Отец ответил мне: «Ты капитан сборной и его соперник». Я попросил у Луиса Суареса номер Лео. Позвонил и сказал, что он не уходить из футбола. Ради моих собственных интересов, я бы хотел, чтобы он закончил, но футбол от этого проиграет», — цитирует TYC Sports Година.

37-летний уругваец этим летом завершил карьеру футболиста. Он играл за «Велес», «Атлетико Минейро», «Кальяри», «Интер», «Атлетико», «Вильярреал» и «Насьональ».

Диего Годин
Лионель Месси
Футбол
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Это факт
Лучший футболист мира - не Месси и не Роналду
В гостях у Блаттера - мировой эксклюзив
Максим Самойлов. История русского мальчика в "ПСЖ"
Роналду и Шевченко открыли академию им. Дараселия
Слуцкий разобрался с первым соперником
ЦСКА ответил на вопросы китайцев
Супергол от вратаря-рекордсмена
"Заочные ставки": 5-й выпуск
Эмери пришёл спасать "Севилью"
За спонсором в публичный дом
Сильный ход ван Перси
Первый российский гол "Реала"
Булыкин в "Твенте"
Рохо продан
Чао, Ибрагимович...
Бекхэм наказал симулянта
Новый шанс Погребняка
"Манчестер Сити" стал чемпионом спустя полвека
"Ювентус" стал чемпионом Италии!
Фергюсон надеется на чудо
Милито лишает "Милан" шансов на скудетто
36-й тур серии А
Англия. 2 тура до конца!
Погребняк забил свой 100-й гол!
Роналду поставил победную точку в Суперкласико
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Месси: «По логике из-за моего возраста я уверен, что скоро завершу карьеру в сборной»
Новости
RSS RSS
Все новости