«Порту» убрал из видео о достижениях клуба победу в Лиге Европы с Виллашем-Боашем

«Порту» выпустил видео, в котором рассказывает о своих достижениях на еврокубковой арене, но «стер» Лигу Европы, которую команда выиграла под руководством Андре Виллаша-Боаша.

По информации A Bola, сделано это было в связи с тем, что в 2024 году бывший тренер команды будет кандидатом на президентских выборах. Подобное решение вызвало споры среди болельщиков «Порту».

В 2011 году в финале Лиги Европы «Порту» переиграл «Брагу» (1:0). Матч прошел в Дублине.