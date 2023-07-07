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«Пас из-за границы»

Сегодня, 03:38

«Порту» убрал из видео о достижениях клуба победу в Лиге Европы с Виллашем-Боашем

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Порту» выпустил видео, в котором рассказывает о своих достижениях на еврокубковой арене, но «стер» Лигу Европы, которую команда выиграла под руководством Андре Виллаша-Боаша.

По информации A Bola, сделано это было в связи с тем, что в 2024 году бывший тренер команды будет кандидатом на президентских выборах. Подобное решение вызвало споры среди болельщиков «Порту».

В 2011 году в финале Лиги Европы «Порту» переиграл «Брагу» (1:0). Матч прошел в Дублине.

Источник: https://twitter.com/FCPorto/status/1676921277477421056
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Порту
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