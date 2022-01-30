Канада как никогда близка к первому за 36 лет выходу на ЧМ. «Кленовых» тащат в Катар звезда «Баварии» и один из лучших форвардов Франции

Откуда появилось такое поколение?

Сборная Канады играла в финальных турнирах чемпионатов мира всего один раз — в 1986 году в Мексике. Тогда североамериканцы попали в одну группу с Францией, СССР и Венгрией и проиграли все три матча с общим счетом 0:5. И вот спустя 36 лет Канада очень близка к тому, чтобы вновь принять участие в мундиале.

«Кленовые листья» лидируют в финальной отборочной пульке зоны КОНКАКАФ, одержав четыре победы подряд. В ночь на пятницу канадцы обыграли в гостях Гондурас (2:0) даже без своей главной звезды Альфонсо Дэвиса. При этом они до сих пор не потерпели ни одного поражения, забили больше всех и пропустили меньше остальных соперников.

Как так получилось, что страна, в первую очередь ассоциирующаяся с хоккеем, вдруг стала заметной (по крайней мере, на региональном уровне) силой и в футболе?

Система развития юношеского футбола

Канадская программа «Долгосрочное развитие игроков» работает по лучшим европейским образцам. Пока детям не исполнится 12 лет, тренеры нацелены исключительно на вовлечение мальчиков и девочек в футбол. Никакого турнирного давления, только игры и обучение базовым навыкам передвижения по полю: бег, прыжки, приземления. С 12 лет добавляется и психологический аспект тренировок — детей учат правильно принимать победы и поражения. Матчи в формате «11 на 11» начинаются только с 15 лет. К слову, в этом возрасте главная канадская звезда- защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис — уже дебютировал за «Ванкувер» в МЛС.

Но программа рассчитана на всех, а не только на вундеркиндов уровня Дэвиса. Большинство игроков решают, продолжать ли заниматься футболом профессионально, ближе к 18-19 годам. При этом последняя ступень «долгосрочного развития игрока» подразумевает под собой возможность игры в футбол на любом подходящем для человека уровне, даже если он не стал профессионалом.

Добавим сюда множество академий МЛС, часть из которых не принадлежат какому-то клубу, а созданы и курируются лигой. При этом у каждой из трех канадских команд МЛС — «Монреаля», «Торонто» и «Ванкувера» — есть собственная академия.

Главный тренер сборной

Руководит национальной командой некогда списанный со счетов в Англии Джон Хердман. Пройдя тернистый пусть через работу в академии «Сандерленда», переезд в Новую Зеландию и помощь в развитии местному футболу (включая работу в женской сборной страны), к 2011 году Хердман добрался до Канады.

Английский специалист возглавил женскую сборную и сходу привел ее к победе на Панамериканских играх в Мексике. Также в его активе значатся четвертьфинал ЧМ-2015 и две бронзовые медали Олимпиады — в Лондоне-2012 и Рио-2016. Более того, уже после перехода Хердмана в мужскую сборную канадские девушки стали олимпийскими чемпионками в Токио-2020.

Что касается мужской сборной, то при 46-летнем английском тренере она поднялась с 95-го до рекордного 40-го места в рейтинге ФИФА. На Золотом кубке КОНКАКАФ-2021 сборная Канады впервые с 2007 года вышла в полуфинал. И все это тоже было без травмированного Дэвиса.

«Канада — хоккейная нация, но больше всего в мире играют в футбол. Все дети играют в футбол, такова реальность. В стране очень разнообразная демография. Много мигрантов, включая меня, чья первая любовь — это футбол. Однако в стране не было национальной сборной, вокруг которой можно было сплотиться. Женская сборная добилась невероятных успехов, но мужская команда не преодолела этот порог. Это спящий гигант. Он готов войти в сознание настоящего канадского любителя спорта», — сказал Хердман в недавнем интервью BBC.

Meet former Sunderland academy coach John Herdman, who's taken Canada to the brink of World Cup qualification ???



They've not qualified since 1986.



More ? #bbcfootball — BBC Sport (@BBCSport) January 27, 2022

Прогресс звезд

Но подобный скачок не был бы возможен без звезд на поле. 21-летний Дэвис — фронтмен канадского футбола. При этом в сборной он играет куда ближе к атаке. «В «Баварии» Альфонсо иногда выглядит как запертый в клетке лев. Ему нужно больше свободы. Я всегда ищу зону, в которой он может больше всего напугать конкретного соперника и где его качества будут максимально полезны», — говорит Хердман.

Два лучших бомбардира североамериканского отбора — канадцы. 26-летний нападающий Кайл Ларин не первый год выступает в «Бешикташе». А в составе сборной он самый настоящий эксперт по топовым соперникам. Ларина оформил дубль в ворота мексиканцев (2:1) в ноябрьской игре и забил гол сборной США (1:1) в выездном матче. Сейчас он второй бомбардир в истории сборной, до рекордсмена — Дуэйна Де Росарио (22 гола) — осталось всего два мяча.

Джонатан Дэвид — второй по статусу футболист команды после Дэвиса. К 22 годам форвард «Лилля» уже забил 16 голов в футболке сборной. Например, вот его невероятный гол в ворота сборной Гондураса.

На клубном уровне Дэвид тоже очень хорош. У молодого нападающего 16 мячей в 30 играх за «Лилль» во всех турнирах за полсезона (12 из них — в чемпионате Франции, где он идет вторым в списке лучших снайперов после Виссама Бен Йеддера из «Монако»). Стоимость Дэвида по версии Transfermarkt составляет уже 50 миллионов евро. Будет удивительно, если канадец начнет следующий сезон в «Лилле», а не уйдет на повышение.

Тэйджон Бухэнан — самый нераскрученный из лидеров сборной Канады. В январе 22-летний вингер сменил МЛС на Европу, перейдя из «Нью-Ингленд Революшн» в «Брюгге». В новой команде он успел провести только два матча, но уже отметился голевой передачей. А чемпионат Бельгии — отличный полигон для дальнейшего карьерного роста.

В 2019 году Хердман заявил, что с ним сборная Канады выйдет на ЧМ-2022 в Катаре. Спустя два с лишним года после этих слов специалист доказывает, что те слова не были пустой бравадой. «Я говорил парням, мы созданы для этого», — сказал 46-летний тренер до победной игры с Гондурасом.

В этом окне на матчи сборных Канаде еще играть с США и Сальвадором. В случае успешного результата выход на ЧМ-2022 станет реальным как никогда.