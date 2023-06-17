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Булыкин назвал преемников Месси и Роналду, как лидеров мирового футбола

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кто из молодых футболистов может стать лидеров мирового футбола.

«Из следующего поколения потенциальных суперзвезд мне нравятся Эрлин Холанн и Килиан Мбаппе. Есть еще ряд перспективных футболистов, но эти двое уже доказали, что могут быть на первых ролях. Они должны взять в свои руки бразды правления в мировом футболе. Особенно сейчас, когда Месси, Роналду и Бензема разъехались по разным странам.

То, что Холанн выступает за сборную Норвегии, не должно повлиять на его популярность. У Златана Ибрагимовича тоже не было больших успехов со сборной Швеции. Да и Месси заскочил в последний вагон на минувшем чемпионате мира. Этот фактор не особенно влияет на суперзвездный статус. Из признанных лидеров только Пеле три раза выигрывал чемпионат мира», — цитирует Vprognoze.ru Булыкина.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10940306-bulykin-nazval-preemnikov-messi-i-ronaldu-v-roli-superzvezd-mirovogo-futbola.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
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