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«Пас из-за границы»

Сегодня, 05:04

Роналдиньо и Брахими создали кампанию для помощи игрокам-любителям попасть в профессиональные клубы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью и вингер сборной Алжира Ясин Брахими вместе основали кампанию под названием «FootSider», которая будет помогать молодым игрокам любительских клубов связываться с профессиональными клубами.

«Мне повезло, что я всегда находился в профессиональных тренировочных центрах... но сколько великих игроков упустили из виду и не имели возможности стать профессионалами», — приводит Le Parisien слова Брахими.

Одной из главных задач проекта является помощь молодым футболистам пробиться в профессиональный футбол.

Роналдиньо
Футбол
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