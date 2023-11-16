Роналдиньо и Брахими создали кампанию для помощи игрокам-любителям попасть в профессиональные клубы

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдинью и вингер сборной Алжира Ясин Брахими вместе основали кампанию под названием «FootSider», которая будет помогать молодым игрокам любительских клубов связываться с профессиональными клубами.

«Мне повезло, что я всегда находился в профессиональных тренировочных центрах... но сколько великих игроков упустили из виду и не имели возможности стать профессионалами», — приводит Le Parisien слова Брахими.

Одной из главных задач проекта является помощь молодым футболистам пробиться в профессиональный футбол.