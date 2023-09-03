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Сегодня, 07:45

«Виссел Кобе» объявил о переходе Хуана Маты

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хуан Мата стал игроком «Виссел Кобе».
Фото ФК Виссел Кобе

«Виссел Кобе» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Хуана Маты. Подробности соглашения с 35-летним испанцем не сообщаются. За японскую команду он будет выступать под номером 64.

«Мы рады сообщить, что полузащитник Хуан Мата решил присоединиться к клубу на постоянной основе», — говорится в пресс-релизе.

Последним клубом Маты был «Галатасарай». Летом этого года он стал свободным агентом. Ранее испанец также играл за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсию».

Хуан Мата
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