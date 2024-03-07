Источник: прокуратура Аргентины запросила проверку дома, где скончался Марадона

Прокуратура Аргентины запросила получение разрешения на проверку дома, в котором скончался экс-футболист Диего Марадона, сообщает агентство EFE.

Слушание по делу о смерти аргентинца состоялось 6 марта. В качестве обвиняемых перед судом предстали пять врачей и три медсестры, которым грозит от 8 до 25 лет тюрьмы.

Как сообщало издание Deutsche Welle, медиков обвиняют в убийстве с непрямым умыслом — когда виновный проявляет халатность, зная, что это может привести к чьей-либо смерти.

Экспертная комиссия по расследованию причин смерти Марадоны пришла к выводу, что он не получил надлежащей помощи после операции по удалению субдуральной гематомы в головном мозге.

Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур.