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«Пас из-за границы»

29 апреля, 03:24

Шунин — о стычке со Скопинцевым: «Мир, дружба, все нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Футболист Антон Шунин
Антон Шунин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин и защитник Дмитрий Скопинцев высказались по поводу стычки в конце матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» (0:2).

«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

«Разобрали момент. Мир, дружба, все нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — добавил Шунин.

Также одноклубники демонстративно на камеру пожали друг другу руки.

Конфликт Антона Шунина и&nbsp;Дмитрия Скопинцева. Шунин накричал на Скопинцева в концовке матча «Динамо» с «Факелом»
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/skopintsev-i-shunin-prokommentirovali-svoyu-sty-chku-v-kontsovke-matcha-s-fakelom/
Антон Шунин
Дмитрий Скопинцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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