Шунин — о стычке со Скопинцевым: «Мир, дружба, все нормально»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин и защитник Дмитрий Скопинцев высказались по поводу стычки в конце матча 25-го тура чемпионата России против «Факела» (0:2).

«Абсолютно нормальная ситуация. Игровая. Шунин признал, что был не прав», — приводит «РБ Спорт» слова Скопинцева.

«Разобрали момент. Мир, дружба, все нормально. Такое бывает в командах. Пожали друг другу руки, да. Обид нет», — добавил Шунин.

Также одноклубники демонстративно на камеру пожали друг другу руки.