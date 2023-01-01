Ловрен уходит из «Зенита», «Гремио» подписал Суареса. Менди — в «Ньюкасле»?

Трансферные новости и слухи последнего дня 2022 года — в обзоре «СЭ».

Ловрен станет игроком «Лиона»

По информации L'Equipe, защитник «Зенита» Деян Ловрен перейдет в «Лион». Французский клуб уже согласовал контракт с 33-летним хорватом. «Лион» также договорился с «Зенитом» о сумме компенсации с учетом того, что у Ловрена оставалось шесть месяцев по контракту. Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Суарес — в «Гремио»

Нападающий Луис Суарес стал игроком «Гремио», сообщает сайт бразильского клуба. 35-летний уругваец подписал контракт с новым клубом на два года. Экс-нападающий «Аякса», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» с лета 2022 года выступал за «Насьональ». Его контракт с уругвайским клубом был рассчитан до конца 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость Суареса в четыре миллиона евро.

Менди может покинуть «Реал»

По информации Footmercato, защитник «Реала» Ферлан Менди находится в сфере интересов «Ньюкасла». Английский клуб готов приобрести 27-летнего француза в зимнее трансферное окно. Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро.

Икарди — в «Аль-Насре»

По информации TMW, нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди может стать партнером Криштиану Роналду в «Аль-Насре». Представители арабского клуба уже начали переговоры с окружением Икарди. 29-летний аргентинец положительно относится к возможному переезду в Саудовскую Аравию. Сейчас форвард выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Transfermarkt оценивает его стоимость в 17,5 миллиона евро.

Иско — в «Салернитане»

По информации журналиста Альфредо Педулла, бывший полузащитник «Севильи» Иско может подписать контракт с «Салернитаной». Президент и спортивный директор итальянского клуба раздумывают над трансфером. Зарплата 30-летнего испанца в новом клубе может составить 1,5-1,8 миллиона евро за сезон. 21 декабря испанец расторг контракт с «Севильей», хотя перешел в клуб в августе. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.